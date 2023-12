Se siete tra gli amanti del pane caldo e gustoso, certamente oltre alle tradizionali panetterie locali avrete senza dubbio provato il pane caldo e fragrante sfornato più volte al giorno nei punti vendita della Lidl.

Questa grande catena di supermercati tedesca offre prodotti da forno per soddisfare i gusti e le esigenze di dei suoi clienti.

Dalle buonissime baguette, passando per croissant e donuts, fino alle focacce, i prodotti da forno marchiati Lidl uniscono tradizione a gusto contemporaneo.

Tra questi prodotti da forno tra i più consumi ci sono le baguette, un pane ideale per accompagnare i vari piatti delle nostre prossime cene e pranzi.

Ma chi consuma questi meravigliosi prodotti?

Scopriamolo insieme.

Lidl, tutti pazzi per la baguette, ma chi la produce? Ecco la risposta che non ti aspetti

Il pane è tra gli alimenti più consumati al mondo. In tutta Europa se ne producono di tanti tipi, tra le più cpnsumate certamente le baguette francesi da qualche tempo dichiarate patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco.

Queste prodotte con acqua, lievito, farina e sale, hanno una forma allungata e una crosta croccante. Si tratta di una tipologia di pane che piace veramente a tutti.

Questa viene venduta anche nei noti supermercati tedeschi Lidl, ma chi la produce?

Si sa il pane tedesco, è ottimo e ne esistono di diverse specialità: dal Brot della Foresta Nera, al pane di Prussia e pane del Reno. Pane di segale, di orzo, pane alla birra.

Oggi la quasi totalità del pane in commercio in Germania viene sfornato da pochi grandi produttori tra cui Lidl.

Ormai tutti conoscono i supermercati della Lidl per i prodotti convenienti in termini di qualità e prezzo, come i nuovi panettoni Deluxe, tanto che diventa impossibile tornare a casa insoddisfatti.

La baguette perciò è sempre più scelta dai clienti di Lidl che negli ultimi tempi ha investito 350 milioni di euro nel centro di produzione di Übach-Palenberg, città situata nel Nord Renania Westfalia, dove produce pane, e anche cioccolata, che viene esportata in 28 paesi europei.

Lidl, ecco come viene prodotta la baguette

Il pane fresco del supermercato però non è tutto uguale ne esistono di 3 tipologie.

C’è quello preparato in un forno esterno di un panettiere locale o il panificio semi-industriale, poi quello prodotto in un laboratorio all’interno del punto vendita, o prodotti semilavorati parzialmente cotti e surgelati portati a “doratura” nel forno del supermercato.

Proprio quest’ultima modalità è quella prevista dalle baguette della Lidl, che nei supermercati vengono vendute calde e profumate.

Queste vengono poste in vendita in sacchetti di carta chiusi già preincartate ed etichettati con il prezzo.

In tutti i casi previsti comunque la legge impone di indicare sulle etichette se si tratta di pane ottenuto da semilavorati surgelati, oppure di pane fresco.

Baguette Lidl, a prezzo bassissimo

Lo sappiamo anche il pane, purtroppo nell’ultimo anno ha registrato un notevole aumento dei prezzi. Da qui molte famiglie italiane hanno deciso di prestare attenzione anche al suo acquisto.

Ecco che Lidl ha deciso di mettere in vendita del pane di ottima qualità a prezzi particolarmente vantaggiosi senza impattare sui budget famigliari.

Il peso medio di una baguette Lidl può variare ma solitamente si aggira intorno ai 250-300 grammi.