I segreti dell'azienda dolciaria più famosa d'Italia: ecco cosa produce Balocco

Nel periodo natalizio i dolci non possono mancare a tavola e, per andare sul sicuro, molti puntano sull'acquisto di una delle marche dolciarie più famose di sempre.

Parliamo di Balocco, azienda storica con origini antichissime: scopriamo tutti i dettagli e le delizie che l'hanno resa nota. Ecco cosa produce Balocco e qual è la sua storia.

Dove si trova la fabbrica Balocco? Ecco le origini dell'azienda dolciaria

Anche se negli ultimi giorni si parla esclusivamente della multa ricevuta da Chiara Ferragni per il suo pandoro griffato, le origini di questa azienda sono in realtà antichissime.

Fondata nel 1927 a Fossano, in provincia di Cuneo, l'azienda nacque dall'idea di Francesco Antonio Balocco che, a soli 11 anni, manifestò un forte interesse per il mondo della pasticceria.

Le prime due aperture a Fossano verranno distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale, ma la passione era così forte da riaprire i locali pochi anni dopo, facendo procedere a gonfie vele l'attività.

Ancora oggi, infatti, Balocco è una delle aziende più famose nel mondo dolciario.

Cosa produce Balocco: i dolci della tradizione

Oltre a svelare come mettere lo zucchero a velo sul pandoro, è ora di scoprire i dolci prodotti da una delle aziende più famose in Italia e in tutto il mondo.

I suoi dolci sono tra i più consumati nei diversi momenti della giornata, a partire dalla colazione: a tavola non possono mancare mai i loro biscotti, partendo dai tradizionali frollini arrivando fino a squisite ciambelle.

A Natale, invece, non possono mancare pandoro o panettone, specialità che hanno reso Balocco famoso anche oltreoceano, a cui si aggiungono anche le colombe tipiche del periodo pasquale.

Per una merenda sfiziosa corrono in soccorso i wafer, presenti sia nella versione classica sia a cubotti, dal gusto classico alla crema o al cioccolato.

Il suo marchio di fabbrica è però il Mandorlato, il panettone classico con nocciole, granella di zucchero e mandorle tostate.

Non resta allora che scoprire altre curiosità sull'azienda dolciaria, dai dipendenti ai proprietari attuali.

Oltre i prodotti: ecco quanti dipendenti ha l'azienda Balocco e chi sono i proprietari

L'azienda Balocco è tutt'oggi una delle aziende più conosciute nel mondo dolciario e, nonostante le sue origini siano antichissime, continua la sua scalata verso la notorietà.

Dopo la morte del fondatore Aldo Balocco, l'azienda è passata nelle mani della figlia Alessandra, attualmente presidente e amministratore delegato della Balocco.

Il merito del suo successo spetta anche agli abili dipendenti dell'azienda: al suo interno, ci sono circa 400 persone, a cui si aggiungono anche interinali e cooperative che collaborano alle creazioni dei dolci più amati in Italia e in tutto il mondo.

Chi sono gli attori della pubblicità Balocco

Dal 2017 la pubblicità Balocco compare sulle televisioni delle nostre case con uno slogan che ormai è impresso nelle menti (e nelle orecchie) di ciascuno di noi: "Buoni da generazioni". Un claim semplice, chiaro e delicato, che porta con sé l'idea di bontà e tradizioni.

Torna così in tv il Signor Balocco, impersonato da Aldo Stella, stavolta in compagnia del suo nipotino, che lo segue nelle tante avventure che compongono la campagna multisoggetto firmata dal regista Daniele Luchetti.

