Biscotti ritirati dal mercato: ecco quali sono e i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha lanciato l'allarme su alcuni prodotti da forno, nello specifico dei biscotti, e li ha ritirati dal mercato. Vediamo quali sono, qual è il motivo del sequestro e come comportarsi se il prodotto è presente nella propria dispensa.

Biscotti ritirati dal mercato: quali sono?

Se consumate abitualmente biscotti è bene che sappiate che il Ministero della Salute ha disposto il sequestro di un prodotto. L'allarme, pubblicato sul sito del MSAL, è stato lanciato perché gli articoli in questione sono stati messi in commercio senza la dichiarazione della presenza di allergeni in etichetta. I biscotti ritirati dal commercio, prodotti in Italia, sono a marchio Kora Dulcis.

I prodotti oggetto del sequestro sono prodotti dall'azienda Kora Dulcis S.r.l. nello stabilimento di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. I biscotti si trovano in vendita sfusi, presi da confezioni da un chilogrammo, o in buste da 100 o 200 grammi.

Per quanto riguarda il motivo per cui sono stati ritirati dal mercato, il Ministero della Salute ha evidenziato "la presenza di allergene sesamo e senape in un ingrediente coadiuvante: la polvere di psillium non dichiarata in etichetta dal fornitore".

Biscotti ritirati dal mercato a marchio Kora Dulcis: i lotti interessati

I biscotti a marchio Kora Dulcis sono finiti nel mirino del Ministero della Salute a causa della mancata dicitura in etichetta degli allergeni. I lotti interessati sono diversi, anche perché sono altrettanti i gusti incriminati.

Nello specifico, si tratta di: biscotti Kora dulcis – Riso cocco e carruba con lotti 305 352 379/KD/2023 005 064/KD/2024 e termine minimo di conservazione: 31/05 – 30/06 – 31/08 e 31/10/2024; i biscotti Kora dulcis – Riso mirtilli e bacche di goji con lotti 263,301,351,445/kd/2023 003,060,080/KD/2024 e termine minimo di conservazione 31/05 – 30/06 – 31/07 – 31/08 e 31/10/2024; i biscotti Kora dulcis – Mascobini saraceno e mirtilli con lotto 066/KD/2024 e termine minimo di conservazione fissato al 31/10/2024; i biscotti Mascobini riso e cioccolato con lotti 252 309 368 446/KD/2023 013 031 055/KD/2024 e termine minimo di conservazione 30/04 31/05 30/06 – 31/07 – 31/08 e 31/10/2024; Mascobini saraceno e mirtilli vegano con lotti 318, 452/KD/2023 011/KD/2024 e termine minimo di conservazione fissato al 31/05 31/07 31/08/2024.

L'allarme lanciato dal MSAL riguarda solo i consumatori allergici a sesamo e senape. Coloro che hanno in dispensa i biscotti interessati dal richiamo possono tranquillamente riportarli nel punto vendita dove li hanno acquistati. Qui riceveranno un rimborso o una sostituzione. Quanti non hanno allergie, invece, possono tranquillamente consumarli.