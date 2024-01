Cosa mangiare nel giorno più triste dell'anno: 10 cibi del buonumore contro il Blue Monday

Nel giorno più cupo dell'anno, è importante cercare di tirarsi su. Coldiretti consiglia alcuni alimenti sani che aumentano la felicità per stare meglio durante il Blue Monday e non solo. Ecco la lista che ti cambierà la giornata.

Il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell'anno. Conosciuto con il nome di Blue Monday, ogni anno ci colpisce con un'ondata di malumore.

Tuttavia, ci sono dei modi per tirarsi su di morale e uno è certamente il cibo. Ma attenzione, non il classico cibo spazzatura con cui siamo abituati a consolarci. Esistono, infatti, alcuni alimenti che naturalmente aumentano i livelli di serotonina, rendendo chi li mangia più felice.

Proprio in occasione del Blue Monday, Coldiretti ha svelato la lista dei cibi del buonumore da preparare per sentirsi subito meglio. Scopriamo insieme quali sono.

Cosa mangiare durante il Blue Monday: quali sono i 10 cibi del buonumore

Secondo gli psicologi, il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell'anno. Infatti, quando arriva il Blue Monday le vacanze di Natale sono ufficialmente finite e si è tornati alla routine, mentre il freddo invernale e le giornate buie continueranno ancora per un po'.

Tra i metodi per combattere la tristezza da Blue Monday, uno semplice e veloce è mangiare. Ma non alimenti qualsiasi. Infatti, esistono dei cibi del buonumore, che alzano naturalmente i livelli di serotonina. La serotonina, infatti, è l'ormone della felicità.

Per aiutarci a tirarci su durante il Blue Monday, Coldiretti ha consigliato una dieta da seguire per tutto il giorno e non solo. Infatti, assumere questi alimenti fa sempre bene ed è buona abitudine inserirli nella propria alimentazione. Ecco quali sono i 10 cibi del buonumore.

1. Frutta secca

Forse non molti lo sanno, ma la frutta secca, in particolare noci, nocciole e mandorle, è ricchissima di triptofano, che favorisce l'aumento di serotonina.

Questi alimenti sono molto nutrienti e per il loro effetto sul buonumore sono un ottimo spuntino da fare durante il Blue Monday.

2. Latte e formaggio

Anche i latticini stimolano la serotonina. Il latte e i suoi derivati, infatti, sono ricchi di triptofano, un aminoacido capace di stimolare la produzione dell'ormone della felicità.

Inoltre, sono molto gustosi e deliziano il palato. Durante il Blue Monday, concedetevi un bicchiere di latte, uno yogurt o una fetta di formaggio per combattere la tristezza.

3. Cacao

Il cacao è forse l'alimento del buonumore più famoso nel mondo. Infatti, in molti lo consigliano come cura contro la tristezza.

Il cacao contenuto nel cioccolato, infatti, stimola il corpo ad assorbire il triptofano, aumentano il livello di serotonina nel cervello. Inoltre, contiene feniletilamina, che aumenta lo zucchero nel sangue con un effetto stimolante ed eccitante.

4. Uova

Anche le uova sono una fonte di triptofano e perciò aumentano la produzione di serotonina e aiutano a combattere il malumore.

Le uova, inoltre, sono nutrienti, ricche di proteine e perfette per mantenere una dieta equilibrata.

5. Legumi e cereali integrali

I legumi sono ricchi di proteine e sono fonte di triptofano. Anche i cereali integrali hanno un effetto simile sul corpo.

Mangiare lenticchie, piselli, fagioli, ceci e avena, grano e riso integrale è la ricetta giusta per combattere la tristezza in modo sano e leggero.

6. Pesce

Il pesce è fonte di Omega 3 e acidi grassi essenziali e, per questo, è bene inserirlo in una dieta sana ed equilibrata. Ma non è tutto.

Il pesce, infatti, ha effetto sulla produzione di serotonina. In particolare, il tonno e il pesce azzurro, come aringhe, sardine e sgombro, sono i pesci che più aumentano il buonumore.

7. Verdure a foglie verdi

Le verdure a foglie verdi sono un toccasana per l'umore. Oltre a essere ricche di triptofano, spinaci, bietole, lattuga e rucola contengono acido folico.

L'acido folico abbassa i livelli di omocisteina, un ormone che ostacola la produzione di serotonina.

8. Soia

La soia e i suoi derivati sono uno degli alimenti più ricchi di triptofano. Anche il tofu, altro alimento cardine della dieta vegetariana e vegana, è un buon alleato contro la tristezza.

9. Frutta fresca

A contenere un alto livello di triptofano è anche la frutta fresca, che non a caso si rivela un'ottima cura contro il cattivo umore.

In particolare, i frutti che aumentano di più la serotonina sono: banane, ananas, ciliegie, kiwi e prugne.

10. Tè

Il tè è un alleato per combattere la tristezza. La teina, infatti, agisce su alcuni neurotrasmettitori del cervello, tra cui quelli responsabili della produzione di serotonina.

Per questo, stimola l'allegria ed è perfetto durante il Blue Monday. Inoltre, la teina è un eccitante blando, in grado di aumentare il buonumore senza però causare ricadute precipitose quando l'effetto finisce, come invece accade con la caffeina.

Blue Monday: i consigli di Coldiretti per ogni pasto

Tra i tanti consigli per combattere la tristezza da Blue Monday, Coldiretti ha pensato a una dieta sana ed equilibrata che aiuti a migliorare l'umore durante il giorno più triste dell'anno. Ecco cosa mangiare: