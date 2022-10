Lasagne, tortellini, crescentine, ma quanti sono i piatti imperdibili da mangiare a Bologna? Abbiamo fatto un elenco per te per la tua prossima gita fuori porta.

Ricca di arte e cultura, il territorio bolognese è sede di palazzi, monumenti, castelli e piazze storiche che si offrono come palcoscenico per i suoi visitatori. Ma non solo, infatti Bologna è anche conosciuta come “la Grassa”, appellativo che le viene conferito per le sue caratteristiche e squisite pietanze.

Quali sono i prodotti tipicidi questa meravigliosa città? Continua a leggere per scoprire i piatti imperdibili da assaggiare durante la tua prossima visita a Bologna.

I piatti della cucina bolognese da non perdere

Tortellini

Non potevamo iniziare questo elenco se non con i tortellini: la pasta ripiena per eccellenza simbolo della tradizione bolognese da sempre contesa con Modena.

Le prime tracce del tortellino risalgono tra il 1112 e il 1169, precisamente se ne parla dapprima in una pergamena ed in seguito in una bolla di Papa Alessandro III.

La tradizione bolognese vuole che il tortellino venga consumato rigorosamente in brodo di carne di cappone, ma c’è anche un’ulteriore variante quella in “terrina”, vale a dire cotti nel brodo e successivamente scolati e disposti a strati con parmigiano, burro, culì di prosciutto (una sorta di salsa densa e cremosa ottenuta dalla concentrazione di diversi tipi di brodo di carne, prosciutto ortaggi e aromi) e poi passati in forno.

La ricetta originale è anonima, ma depositata presso la Camera di commercio di Bologna da parte della Confraternita del Tortellino.

E se non vorrete esser colti impreparati da un bolognese doc, è fondamentale aver ben chiara la differenza tra ravioli, tortellini e agnolotti. Si tratta sempre di pasta ripiena, ma come sempre, sono i dettagli a fare la differenza.

Stecchi alla bolognese

Proseguiamo il nostro elenco con un antipasto tipico della tradizione bolognese, conosciuti anche come stecchi alla Petroniana, una sorta di spiedini fritti a base si carne, mortadella e formaggio.

Di questa ricetta risalente a metà Ottocento; ne parla anche il Pellegrino Artusi nel suo libro di ricette, dove le chiama "Fritto negli stecchi", una variante con fegatini di pollo e lingua. Infatti, secondo le ricette più datate, tra i tipi di carne che devono comporre gli stecchi, vi devono essere anche i fegatini.

Lasagne

Le lasagne sono un altro primo piatto simbolo di Bologna, oltre ad essere un grande classico della cucina Italiana e nel mondo. Quando si parla di piatti della tradizione, si concentra sempre molta tensione e attenzione attorno, E’ per questo motivo che l’Accademia Italiana della Cucina, dopo un'attenta analisi, ha depositato alla Camera di Commercio di Bologna quella che si può ritenere l'originale e tradizionale. Infatti, secondo la tradizione, le sfoglie devono essere con pasta all’uovo e verdi, ottenute grazie all’aggiunta di spinaci nell’impasto. Ogni sfoglia, deve esser alternata da stati di ragù, besciamella e Parmigiano Reggiano.

Tagliatelle al ragù

Un altro piatto conosciuto in tutto il mondo con il nominativo di “alla bolognese”, le tagliatelle sono un primo piatto tipico da essere gustato con il ragù bolognese a base di carne bovina, sedano, carote, cipolla, salsa di pomodoro, pepe e sale.

Ma qual è la vera origine del ragù che conosciamo oggi? In realtà questo golosissimo condimento, affonda le sue radici in Francia, nascendo come una semplice ricetta a base di carne e viaggiando fino alla corte borbonica napoletana, per poi diffondersi in tutto il resto della nostra penisola. Proprio in considerazione di quanto appena riportato, è curioso il significato etimologico del termine ragù. Infatti, il temine ragù viene spesso fatto risalire al corrispettivo ragout, termine con cui si indicavano gli stufati di carne e verdure cotti a fuoco basso. Ma anche al sostantivo ragoûter vale a dire “risvegliare l'appetito”, in quanto in origine indicava per l’appunto i piatti di carne stufata.

Gramigna con salsiccia e panna

Un altro primo piatto della tradizione emiliana è la gamigna, una pasta corta e bucata simile al bucatino, a forma di spirale. Il suo nome è legato alla somiglianza tra la sua forma e quella del seme dell’omonima gramiglia, una delle più note graminacee

Non ci sono particolari racconti storici legati alle sue origini, ma in generale si può affermare che nasce come pasta all’uovo, ma per ragioni di praticità d’uso, la versione secca di grano duro è quella più diffusa.

Il suo condimento per eccellenza è con la salsiccia fresca. Ma è diffusa anche la versione con il ragù o con panna e salsiccia, alle quali saltuariamente vengono aggiunti funghi o piselli.

Cotoletta alla Petroniana

Passiamo ai secondi con un piatto del ‘600, la cotoletta alla Petroniana, conosciuta anche come cotoletta alla bolognese. Si tratta di una fetta di fesa di vitello battuta, che dopo esser impanata e fritta nel burro, viene sfumata nel brodo di carne. A questo punto, dopo averla adagiata in una teglia e averla ricoperta con una fetta di prosciutto crudo e una generosa dose di Parmigiano Reggiano, si ultima la sua cottura in forno.

Ma attenzione a non fare confusione con la cotoletta alla milanese, un’altra ben nota preparazione della cucina lombarda. Le differenze sono ben evidenti. Infatti il taglio della costoletta milanese è con l’osso, mentre quella bolognese è rigorosamente senza; la battitura della bolognese è molto più sottile rispetto alla milanese; ed infine il condimento finale è assente nella tradizione milanese.

Friggione

Tra i contorni della cucina bolognese ricordiamo il friggione, in dialetto frizòn o frizàn, la cui ricetta è depositata presso la Camera di Commercio di Bologna. Si tratta di un piatto piuttosto povero, che consistenza nella colazione o nel pranzo dei contadini, ma tipico del bolognese. Il friggione è una preparazione a base di cipolla e pomodoro, solitamente accompagnato su una fetta di pane o spalmato su una fetta di polenta arrostita. L’etimologia del termine friggione fa riferimento al verbo friggere, soffriggere, il quale richiama il metodo di cottura della cipolla.

E dopo il salato…ecco i dolci tipici della tradizione bolognese

Torta di riso

Prima tra tutti, la torta di riso o torta degli addobbi, tipico dolce culinario del bolognese. Il suo nome deriva dal fatto che tradizionalmente venisse preparato dal 1470 durante la Festa degli addobbi, ricorrenza legata alla processione del Corpus Domini del 1264. La Festa, trasformava Bologna e i suoi portici in gallerie d’arte a cielo aperto, in quanto era usanza esporre i quadri privati per le vie della città.

Dal momento che le case dei parrocchiani erano aperte alle visite, per l’occasione, si preparava la torta di riso, la quale veniva tagliata a rombi e offerta con degli stuzzicadenti a vicini e conoscenti.

Depositata presso la Camera di Commercio di Bologna dal 14 dicembre 2005, la ricetta originale della torta di riso si prepara senza farina e lievito, ma come riso cotto nel latte, uova, zucchero e scorza di limone. Esiste anche in altre varianti con l’aggiunta di cedro, canditi, uvetta e pinoli, oppure spezie, a seconda del sapere finale che si vuole ottenere.

Raviole con la mostarda

Si tratta di un dolce a mezzaluna a base di pasta frolla e ripieno di mostarda bolognese, dal colore scuro a base di mele e pere cotogne e arance. Una volta preparate, e cotte in forno, vengono spennellate con l’alchermes e ricoperte con zucchero semolato.

Generalmente si consumano a colazione oppure a fine pasto bagnate nel vino rosso.

Il certosino

Un dolce tipico del periodo natalizio, il certosino, chiamato anche panspeziale, ha un sapore unico e deciso, non adatto a tutti i palati. Si tratta di dolce a base di 5 spezie cinesi, farina, burro, mandorle, pinoli, frutta candita, semi di anice, cannella, miele, cioccolato fondente e cacao.

Originariamente veniva preparato dai farmacisti in epoca medievale, ed è per questo che si chiama anche panspeziale. In seguito, la preparazione venne tramandata ai frati della Certosa, i quali apportarono alcune modifiche, tra cui al nome stesso.

Dal 2003, l’Accademia italiana della cucina ha depositato presso la Camera di Commercio di Bologna la ricetta ufficiale del certosino (o panspeziale).

La pinza bolognese

Tipico prodotto da forno originario delle campagne bolognesi, si prepara con una pasta ripiena di mostarda (realizzata con prugne, mele cotogne e scorze d’arancia: la stessa usata anche per le raviole), mandorle, noci, nocciole, fichi secchi, cacao e rhum. La ricetta ufficiale venne trovata all’interno di un saggio di Vincenzo Tanara del 1644.

Un gustoso souvenir da Bologna

Ma quali sono le prelibatezze della cucina bolognese da regalare dopo una permanenza in terra emiliana? I prodotti della gastronomia bolognese sono davvero numerosi e facilmente reperibili nei negozi o nelle tipiche botteghe della città. Dalla pasta all’uovo come le tagliatelle e i tortellini, agli insaccati e i formaggi. Immancabile la mortadella e il culatello e il Parmigiano Reggiano. Ricca anche l’offerta di vini locali soprattutto i rossi, tra i più famosi della nostra penisola. Ricordiamo il Pignoletto DOCG, il Trebbiano DOCG, il Barbera dell’Emilia DOP e il Lambrusco, che potrete ricercare senza problemi nelle numerose enoteche della città.