La guerra Russia-Ucraina si combatte anche a tavola: la famosissima zuppa borscht sta facendo parlare di sé in questi giorni. Vediamo cos'è, come si prepara e qualche interessante curiosità.

Il borscht è un piatto tipico della cucina ucraina, da pochi giorni diventato patrimonio dell’UNESCO, una decisione che ha portato con sé diverse critiche. Questo perché la zuppa è da anni contesa tra il popolo russo e quello ucraino, una lotta alla quale è stato messo finalmente un punto decretando la vittoria dell'Ucraina. Una notizia che ha scetenato l'ira di Putin.

Ma qual è la storia di questa pietanza, quali sono le sue caratteristiche e quale la ricetta migliore per portarla in tavola?

Borscht, la storia della ricetta "contesa"

Le vicende dietro la nascita di questo piatto non sono così semplici come si può pensare; ha infatti causato numerose diatribe nel corso degli anni soprattutto perché è stata sempre comunemente vista dai paesi occidentali come un piatto di origine russa.

Invece la sua storia è più complessa, come testimonia anche lo chef Anton A. Alyoshin, famoso insegnante di una scuola di cucina di Mosca, che ha dichiarato rispetto alla ricetta originale di essere legata a una storia straordinariamente antica.

Si è iniziato a parlare del borscht a partire dai primi anni del 1900, all'interno di famosi libri di cucina di origine ucraina pubblicati in epoca sovietica, nello specifico tra il 1922 e il 1991.

Nonostante la zuppa sia indicata come un piatto di origine ucraina, dai paesi occidentali è sempre stato visto come un piatto di origine russa proprio perché durante il periodo dell'unione sovietica vi era un'estensione dei territori, che venivano considerati nella sua totalità come territori russi.

Si tratta di un piatto che presenta tantissime varietà differenti, e viene consumato molto spesso dalla popolazione ucraina, è infatti tipico di matrimoni e funerali; mentre per quanto riguarda la cultura russa, la zuppa è diventata famosa solo alla fine del 700, e presenta alcune varianti, come per esempio l'utilizzo dei crauti anziché del cavolo fresco al suo interno.

La ricetta ufficiale della zuppa

Come abbiamo già accennato la ricetta è molto diffusa in tutta l'Europa dell'est, ne esiste anche una sua versione tedesca. Si tratta di una zuppa dal sapore molto intenso, che si serve accompagnata da panna acida e aneto, riconoscibile dal suo inconfondibile colore rosso intenso.

La versione ucraina della zuppa comprende barbabietole rosse, passata di pomodoro, brodo di carne e cavolo bianco.

Il procedimento consiste nel far cuocere la carne di vitello e manzo bollendo in acqua per un'ora, togliendola poi dal brodo e tagliandola a dadini.

Si sbucciano poi le barbabietole che vengono allo stesso modo sbollentate e tagliate delle stesse dimensioni della carne.

Viene preparato un soffritto con aglio cipolla e carote, si aggiunge poi il cavolo fresco, la barbabietola e la passata di pomodoro.

Il tutto viene cotto lentamente aggiungendo il brodo precedentemente preparato con la carne; per concludere nell'ultima mezz'ora di cottura si aggiungono anche i dadini di carne di manzo e vitello che abbiamo preparato all'inizio.

La versione originale della zuppa prevede che venga servita con un cucchiaio di panna acida disposta al centro assieme a qualche foglia di aneto sminuzzata.

Perché è sempre stata contesa tra Russia e Ucraina

La discussione sull'origine della zuppa è iniziata a partire dallo scorso anno; a iniziare la discussione sulla paternità della ricetta è stato proprio uno chef ucraino Ievgen Klopotenko, che ha creato una ONG, assieme a un gruppo di storici per stabilire la vera origine della zuppa borscht.

L’associazione ha raccolto una serie di prove e documenti per stabilire che l'origine del piatto appartiene alla cultura ucraina.

Lo chef Klopotenko ha portato le sue prove assieme al sostegno del ministero della cultura e del Parlamento ucraino direttamente all’UNESCO, chiedendo che venisse inserita all'interno dei piatti considerati patrimonio dell'umanità come un piatto originario dell'ucraina.

Questa notizia ha fatto sicuramente molto scalpore negli ultimi giorni, in quanto come purtroppo ben sappiamo il conflitto tra Russia e Ucraina sta continuando ed è sempre più violento. Lo chef ha dichiarato sul suo profilo Twitter un'affermazione molto forte in riferimento alla decisione:

"All’Ucraina sono state portate via molte cose, ma nessuno potrà portare via il borsch."

L’iscrizione ufficiale al patrimonio dell’UNESCO

La decisione d'inserire la ricetta della zuppa all'interno dell'elenco dei piatti patrimonio dell'umanità, come ricetta proveniente dall'Ucraina, ha sicuramente fatto infuriare molto l'opinione russa.

Le tensioni tra Russia e Ucraina vanno avanti addirittura dal 2014, a seguito dell'adesione della Crimea alla Russia sottraendola al territorio ucraino.

Da quel momento iniziò una guerra tra i separatisti e l'esercito ucraino, guerra chi si è amplificata ulteriormente negli ultimi cinque mesi, con un conflitto che sta diventando sempre più violento, e per la quale non sembra esserci una fine imminente.

L’importanza della cucina vegetariana per l’Ucraina

La ricetta moderna della zuppa borscht prevede l'utilizzo della carne di manzo e vitello all'interno della sua preparazione.

Quest’aggiunta è però tipica solo delle sue versioni più moderne, la preparazione originale della seconda metà del diciannovesimo secolo prevedeva infatti la preparazione della zuppa con patate, cavoli, carote, cipolle, aneto e barbabietole.

In origine non era infatti previsto l'utilizzo della carne, in quanto storicamente era un piatto tipico dei contadini, i quali non aggiungevano la carne in tavola tutti i giorni, la si utilizzava solo per occasioni speciali.

Le testimonianze che troviamo sulle origini della zuppa prevedono infatti che la sua versione più comune sia quella vegetariana, alla quale si aggiungeva semplicemente panna acida e pane fresco, tipicamente quello di segale.

