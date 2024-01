Questo prodotto Lidl va sempre a ruba: costa meno di 2 euro ed è davvero delizioso

Se siete anche voi fan di alimenti proteici, non potete perdervi un prodotto che si trova in vendita nei negozi della catena Lidl. Stiamo parlando dei budini, che quando sono in offerta costano meno di 2 euro e vanno a ruba.

Budini proteici Lidl: costano meno di 2 euro e vanno sempre a ruba

Negli ultimi tempi, i prodotti proteici si trovano anche nei supermercati della grande distribuzione e nei discount. Da Lidl c'è una vasta scelta di articoli, tra cui si possono trovare anche i budini. Quando sono in offerta, poi, vanno letteralmente a ruba.

Ricchi di proteine e con zuccheri aggiunti ridotti o completamente assenti, i protein foods hanno ormai conquistato anche la popolazione italiana. Non è soltanto per il gusto che in molti li preferiscono, ma anche per i benefici che apportano alla salute. A differenza degli alimenti comuni, infatti, sono in grado di regolare la glicemia e la pressione arteriosa.

Tornando a Bomba, i budini proteici della Lidl, a marchio Milbona, sono davvero ottimi. Consumati come dessert post pranzo o cena, oppure a merenda, consentono di seguire una dieta/regime alimentare sano senza dover rinunciare ai dolci. Ovviamente, è necessario non superare le dosi consigliate. Attualmente, i budini proteici Lidl sono in vendita a meno di 2 euro, precisamente a 1,99 euro.

Budini proteici Lidl: ecco le varianti che si trovano in commercio

I budini proteici Lidl sono in offerta a 1,99 euro nella settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 gennaio 2024. A marchio Milbona, è formato XXL ed è disponibile in due gusti: vaniglia o cioccolato. Considerando che stanno in offerta, potete farne una scorta.

La confezione è da 400 grammi e il contenuto di proteine è pari a 40 grammi. I budini sono disponibili nel reparto frigo dei negozi Lidl. Volendo, si trovano anche nel formato più piccolo da 200 grammi, con 20 grammi di proteine.

E' bene sottolineare che entrambi i budini sono senza lattosio e zuccheri aggiunti e gluten free. L'ingrediente principale è il latte scremato, presente fino all'85%, per cui troviamo le proteine del latte e la panna. Per quanto riguarda il vasetto, invece, è in plastica riciclabile e presenta il coperchio in alluminio, anch'esso riciclabile.

Nella variante al cioccolato, il cacao è certificato Rainforest Alliance, organizzazione che segue rigorosi standard di agricoltura sostenibile e valorizza i produttori locali del cacao. Infine, per quanto riguarda le calorie ne abbiamo 152kcal a porzione (200 grammi per quello al cioccolato, e 149Kcal per quello alla vaniglia.