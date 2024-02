Perché non si dice "Buon appetito" a tavola: le regole del galateo

Molti di noi prima di iniziare il pranzo o la cena in famiglia sono soliti dire "Buon appetito" agli altri commensali: in realtà, questa espressione è scorretta secondo il galateo per tre motivi diversi.

Ecco perché non dobbiamo dire "Buon appetito" a tavola e come possiamo sostituire questa espressione

Perché non si dice "Buon appetito" a tavola: i motivi

Sono tre i motivi principali per i quali non bisogna dire "Buon appetito" prima di consumare un pasto con altri commensali: a spiegare le regole del galateo è stata Shubha Rabolli, docente e vicepresidente dell'Accademia Italiana di Galateo, nonché autrice del libro Galateo per teenager (How2 Edizioni).

La prima ragione per cui non bisogna utilizzare questa espressione riguarda il buon senso, ha spiegato l'esperta:

questa espressione concentra troppo l'attenzione sull'atto di sfamarsi, sul cibo, ma la priorità quando si condivide la tavola è il convivio, ovvero stare bene insieme e favorire la conversione.

E sempre per rendere la conversazione più inclusiva, prosegue l'esperta, quando si apparecchia la tavola bisognerebbe prestare attenzione alla disposizione dei posti: è bene alternare un uomo e una donna a tavola, per favorire l'inclusione.

Le origini del "Buon appetito" a tavola

La seconda ragione per cui non bisognerebbe usare l'espressione "Buon appetito" a tavola ci riporta indietro nel tempo: fu Carlo Magno il primo a utilizzare queste parole nel corso di un banchetto che l'imperatore del Sacro Romano Impero organizzava ogni anno per la schiavitù.

Più che un augurio, quindi, l'espressione aveva un connotato di avvertimento, come dire: "Mangiate ora, perché poi non sapete quando vi ricapiterà un'occasione simile".

Un'accezione completamente diversa da quella che intendiamo oggi quando diciamo "Buon appetito", ma comunque interessante per scoprire le origini di questa espressione.

La cattiva accezione di "Buon appetito"

Dobbiamo invece spostarci sulla linea del tempo e arrivare all'epoca di Luigi XVI per scoprire la terza motivazione, che riguarda una cattiva accezione dell'espressione "Buon appetito".

In quell'epoca, come ha spiegato l'esperta di galateo,

la usavano gli chef di corte con gli ospiti, ed era un modo per dire loro che avrebbero dovuto mangiare tutto ciò che era stato preparato per il banchetto, perché altrimenti il re di Francia si sarebbe offeso.

Insomma, più che un momento di convivio era una sorta di intimidazione. Per non dimenticare, conclude l'esperta, che un tempo "Buon appetito" si utilizzava anche con i condannati a morte.

Cosa dire al posto di "Buon appetito"

Se l'espressione "Buon appetito" è scorretta secondo il galateo, che cosa possiamo dire prima di iniziare a mangiare?

"Buon pranzo" e "Buona cena" sono altrettante espressioni scorrette, spiega ancora l'esperta di galateo, perché "il senso è lo stesso: anche queste espressioni concentrano l'attenzione più sul cibo che sulla convivialità".

Prima di iniziare il banchetto, quindi, basta un piccolo gesto da parte del padrone di casa: un brindisi di auguri (ma senza dire "Cin cin"), o semplicemente aspettare che sia il padrone di casa a cominciare a mangiare prima di tutti gli altri ospiti. Meglio comunque rimanere in silenzio.

L'unica eccezione si può fare nel momento in cui la famiglia è riunita come da tradizione per un'occasione speciale: in questi casi il galateo scende al secondo posto, e prevalgono le tradizioni appunto.