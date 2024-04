Cacao in polvere ritirato dal commercio per rischio chimico: marca e lotto

Cacao in polvere ritirato dal commercio per la presenza di una micotossina che può essere cancerogena per il rene: marca e lotto del prodotto.

Il Ministero della Salute ha lanciato l'allarme per un cacao in polvere venduto da una nota catena di supermercati. Il prodotto è stato ritirato dal commercio per la presenza di una micotossina che può essere cancerogena per il rene. Vediamo marca e lotti.

Cacao in polvere ritirato dal commercio: ecco qual è la marca

Se utilizzate abitualmente cacao in polvere è bene che facciate attenzione ai prodotti che acquistate. Il Ministero della Salute ha ritirato dal commercio un articolo venduto da una nota catena di supermercati, ossia Penny Market. Si tratta di un lotto, commercializzato e venduto dal marchio, incriminato per la presenza di una micotossina che può essere cancerogena per il rene. Parliamo, quindi, di un potenziale rischio chimico.

Come spiega il Ministero della Salute, il cacao in polvere è stato ritirato dal commercio per la possibile presenza della micotossina Ocratossina A in quantità superiori ai limiti di legge previsti dai regolamenti Ue. Prodotta naturalmente da alcune muffe, l'Ocratossina A si ritrova principalmente nei cereali, nel caffè e nella frutta secca. Diventa potenzialmente dannosa quando supera determinate quantità, motivo per cui la sua presenza in cibi e mangimi è rigidamente regolamentata dalla legge.

Stando all'ultima valutazione dell’Efsa, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'Ocratossina A può essere genotossica perché danneggia direttamente il Dna. Nello specifico, secondo gli esperti, può essere cancerogena per il rene.

Cacao in polvere ritirato dal commercio: i lotti interessati

Il cacao in polvere ritirato dal commercio è prodotto dall’azienda Maspex Food nel proprio stabilimento di ul. Chopina 10 a Wadowice, in Polonia, per conto di Penny Market Srl e venduto in confezioni da 250 grammi col marchio della catena di supermercati. Il lotto interessato è quello con numero L 311211WO e termine minimo di conservazione fissato a maggio 2025.

L'allarme riguarda l'intero territorio nazionale, quindi coloro che hanno già acquistato il prodotto possono riportarlo in negozio per il rimborso o la sostituzione. In ogni modo, è sconsigliato consumarlo. Il rischio, seppure potenziale, c'è. Ricordiamo, infatti, che l'Ocratossina, in quantità elevate, è dannosa e può causare seri problemi di salute.

E' consigliato monitorare sempre il sito del Ministero della Salute, che pubblica costantemente richiami alimentari: dai biscotti al formaggio, passando per il miele.