Come da tradizione popolare, assieme all’autunno e a tutti i meravigliosi prodotti che ci riserva questa coloratissima stagione, arriva anche l’irresistibile profumo di caldarroste che si diffonde negli angoli di strada e ci accompagna nelle nostre passeggiate.

Quello del caldarrostaio è un mestiere molto antico e, le caldarroste, rappresentano uno dei primi street food della nostra cultura.

Fin dall’antichità le castagne sono state un preziosissimo dono, usate sia come alimento di sussistenza che come vera e propria moneta di scambio. Oggi la storia è cambiata, ma la castagna continua ancora ad essere un sano e goloso sfizio da concedersi durante una passeggiata pomeridiana, seppur piuttosto costoso.

Per poche castagne si possono spendere anche 5 o 7 euro, una cifra che a molti sembra assurda. Cerchiamo di capire come mai costino così tanto.

Caldarroste calde e gustose, perché costano così tanto?

In generale l’annata 2022 delle castagne è piuttosto soddisfacente dal punto di vista produttivo (seppur il calibro sia piuttosto piccolo a causa della siccità). Vi starete quindi domandando com’è possibile pagare 5, 10 euro per una manciata scarsa di caldarroste, arrivando quindi a pagare quasi 1 euro a castagna. Vediamo insieme cosa si nasconde dietro a questo prezzo spropositato.

Ci sono diverse ragioni dietro a questi prezzi folli.

generalmente, i rivenditori autorizzati, utilizzano un dosatore per stabilire il quantitativo e quindi il prezzo esatto per un “cono” di caldarroste. In alcuni casi però, come spesso viene denunciato dalla stessa categoria, non tutti gli ambulanti di strada sono regolari. Questo ne comporta che non tutti rispettano convenzioni e canoni di qualità del prodotto. Al contempo, c’è da ricordare che lo stesso ambulante in regola, per essere autorizzato a vendere caldarroste, deve sostenere costi piuttosto elevati (dai 130.000 ai 200.000 euro per un furgone attrezzato a norma), i quali inevitabilmente ricadono sul prezzo finale del prodotto in vendita

un altro motivo che si cela dietro ai prezzi di vendita delle caldarroste è di mera speculazione. Soprattutto nelle grandi città e nelle zone lontane dai castagneti nostrani, dove l’aumento dei prezzi è quasi del tutto scontato

un altro motivo sarebbe legato alla scarsità causata dal parassita Cinipide Galligeno, il quale ogni anno attacca i castagni, provocandone l’inevitabile riduzione nella raccolta delle castagne: fattore che rende le castagne un “frutto raro”.

Il castagno nella cultura popolare

Nella cultura popolare, il castagno ha assunto una duplice importanza. In primis in epoca longobarda, proprio grazie ai suoi frutti e alla fonte energetica che riusciva a fornire, il castagno assume l’appellativo di “albero del pane”. Infatti, grazie alle castagne e alla farina che se ne estrae, il castagno riusciva a sfamare intere popolazioni offrendo sostentamento a coloro che abitavano le zone montane e collinari. Ma non solo, in quanto proprio per la sua maestosità, riusciva al contempo a fornire il riscaldamento adeguato necessario ad affrontare l’inverno. Ed è per questi motivi, infatti, che il castagno viene anche nominato universalmente come simbolo di forza, vita e generosità.

Che fare quindi? Semplice: se non volete sostenere questi prezzi da capogiro ma al contempo non volete rinunciare alla bontà delle caldarroste, non resta che andare direttamente a raccogliere le castagne, tenendo bene a mente qualche accorgimento e quelli che sono i periodi migliori in cui andare in avanscoperta.