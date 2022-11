In una corretta e bilanciata alimentazione tutti i nutrienti devono essere presenti nelle giuste quantità per permettere all’organismo di effettuare la digestione. Ogni giorno assumiamo alimenti, ma spesso non conosciamo il loro apporto nutrizionale.

Forse non sapevi che esistono calorie che non fanno ingrassare. Stiamo parlando delle cosiddette calorie negative. Scopriamo insieme quali sono nel dettaglio e perché sono così importanti.

Cosa sono le calorie negative?

Quotidianamente il nostro organismo consuma calorie per svolgere le normali attività. Anche quando mangiamo e digeriamo, consumiamo calorie. È la cosiddetta termogenesi indotta dalla dieta.

Nel mondo dell’alimentazione ci sono alcuni cibi che hanno una quantità così esigua di calorie che non pareggia nemmeno il numero di calorie utili a digerirli.

Quali sono gli alimenti con calorie negative?

Partendo dal presupposto che dipende anche dagli abbinamenti e condimenti scelti e dalle quantità con cui decidiamo di assumere gli alimenti, ci sono in natura cibi con calorie negative, ideali per chi vuole dimagrire o mantenersi in forma.

Al primo posto troviamo l’acqua, poiché non fornisce energia ma la sua assimilazione impiega diverse calorie. Successivamente, ci sono il tè, il caffè e simili, che presentano meno di 10 kcal ciascuno. Inoltre, sono induttori metabolici. Da ricordare che per avere calorie negative devono essere assunti senza zucchero o altri dolcificanti.

Le verdure crucifere rientrano nella categoria di cibi con calorie negative. Quindi stiamo parlando di cavolfiori, sedano, verze, asparagi. Per 100 g di alimento ci sono meno di 30 calorie. Tra queste calorie, la maggior parte è costituita dalle fibre, che non viene assorbita dall’intestino, e pertanto regolarizza la funzione intestinale.

I peperoni e il peperoncino sono alleati per il nostro metabolismo grazie alla presenza di capsaicina che favorisce la termogenesi. In ultimo, per gli amanti del dolce, rientrano in questi alimenti anche il cacao amaro e le fave di cacao. Queste, sebbene diano un discreto apporto calorico, sono ricche di bioflavonoidi che sono utili per la digestione. Ed è proprio per tale ragione che il cioccolato fondente è consigliato per chi si appresta a seguire un’alimentazione ipocalorica.

Anche i cetrioli, i broccoli, i cavolini di Bruxelles, le cime di rapa, i funghi, la rucola e la verza appartengono a questa categoria di cibi con calorie negative. Hanno un alto potere saziante, essendo ricchi di fibre. E proprio per questo motivo favoriscono la perdita di peso. Tra le spezie, oltre al peperoncino succitato, si annoverano il pepe e la curcuma che presentano zero calorie.

Tutti questi alimenti possono essere consumati in totale tranquillità da tutti, eccezion fatta per le persone allergiche a uno di questi. Si consiglia, ad esempio, di consumare due litri di acqua al giorno, e qualche tazza di tè. Negli spuntini prediligere il cacao amaro o il sedano bilanciando gli altri pasti per avere una dieta sana ed equilibrata.