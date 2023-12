I canditi sono un piacere proibito per la nostra dieta? Ecco la verità che non ti aspetti

Dire canditi in periodo natalizio equivale a pensare al panettone. In realtà però li troviamo nei buonissimi cannoli siciliani, nella cassata, nei buccellati ma anche in ciambelloni e plumcake.

Ma quanto fanno ingrassare i canditi? Possiamo mangiarli liberamente o sono sconsigliati per chi è a dieta?

Che cosa sono i canditi nel panettone

A onor del vero, trovandosi i canditi solo nei dolci viene spontaneo pensare che chi è a dieta dovrà rinunciare a questo piacere. Ebbene, c’è chi invece sostiene che trattandosi di frutta, si tratta di un peccato di gola che è possibile concedersi più a cuor leggero.

O magari da preferire rispetto ad altri tipi di dolci, più farciti e grassi.

Ma i canditi fanno male? Cosa sono precisamente?

I canditi sono frutta candita che in realtà di frutta non hanno più nulla, se non un bel colore acceso. Infatti, le scorze di arancia, come quelle di cedro o limone o pera o altra tipologia di frutta si fanno bollire in acqua con l’aggiunta di molto zucchero e poi si lasciano a macerare per ore in quello sciroppo.

Va da sé allora che non esistono più vitamine né altre sostanze benefiche della frutta ma resta soltanto una sorta di “caramella” (il candito è composto da circa il 75% di zucchero) da gustare in tutta la sua bontà.

I canditi fanno ingrassare o no

Giusto per dare un’idea in termini di calorie, una fetta di cedro candito (che è il più pregiato) oppure una manciata di cubetti di canditi apportano fino a 300 calorie. Insomma, di certo non proprio un toccasana per la linea.

Ma non è tutto. I canditi sono controindicati per chi soffre di sovrappeso, iperglicemia o diabete mellito di tipo 2 e ipertrigliceridemia.

Ma il panettone fa male al colesterolo?

Inoltre, non devono mangiare canditi le persone che sono predisposte alla carie dentaria, a meno di non avere un’igiene orale tempestiva e accurata. Infatti, lo zucchero presente nei canditi si attacca alla parte dura del dente, favorendo l’insorgenza della carie. Tra l’altro va considerato il fatto che, proprio come le caramelle, i canditi sono appiccicosi e quindi non è semplice rimuoverli con un semplice sorso di acqua, ad esempio. Al di là di questi inconvenienti, la buona notizia è che comunque i canditi non fanno ingrassare di per sé ma solo a patto che la quantità assunta sia minima.

Quindi, se un dolce presenta la frutta candita, e quest’ultima ci piace e soddisfa il nostro palato, allora possiamo tranquillamente mangiarlo, considerando però che si tratta pur sempre di un dessert a tutti gli effetti.

Che frutta sono i canditi

Generalmente, per preparare degli ottimi canditi si utilizzano gli agrumi, come le arance o i limoni ma anche il pregiato cedro. Ovviamente nulla vieta di utilizzare anche altri tipi di frutta.

Grazie alla bollitura in acqua dolce, lo zucchero fa fuoriuscire l’acqua dalla frutta, permettendole dunque di indurirsi diventando ancora più dolce e profumata.

Proprio questa tecnica, che si chiama canditura, dà il nome a questa prelibatezza.

I canditi si possono realizzare anche in casa e si conservano in barattolo sterilizzato fino a 3 anni.

Canditi nel panettone a Natale, sì o no

Abbiamo dunque avuto modo di chiarire che i canditi, per quanto siano a base di frutta, nulla conservano di quelle proprietà benefiche che si trovano negli agrumi ad esempio.

Acqua e zucchero e una consistenza per alcuni appiccicosa per altri assolutamente gradevole. Il punto della questione è proprio questo: le persone si dividono tra quelle che amano i canditi e quelli che non li amano.

Perché il fatto che facciano ingrassare è irrilevante, nel momento in cui si decide di concedersi un dolce.

Da una parte troviamo coloro che assolutamente non sopportano di ritrovarsi tra i denti la frutta candita, perlopiù con l’aggiunta di uvetta, nel panettone.

Ecco quali sono i migliori panettoni in vendita al supermercato.

E invece c’è chi a Natale mangia solo ed esclusivamente il panettone se farcito con uvetta e canditi, scartando a priori sia quello “liscio” cioè senza nulla, sia quelli farciti con le creme e meno che niente il pandoro.