I canditi fanno male? 3 cose da sapere su questo falso amico della dieta

La frutta candita la fa da padrone durante le feste di Natale… e non solo. Essendo frutta, spesso tendiamo a mangiarne in quantità. Ma i canditi fanno male?

La frutta candita è considerata spesso la perfetta conclusione del pasto o l’ingrediente che non può mancare in alcune preparazioni, specialmente dolci. Ma i canditi fanno male?

Chi vuole condurre un’alimentazione sana ed equilibrata deve prestare molta attenzione persino alle parole. Non capita di rado che si pensi alla frutta candita come a un alimento light. Tutto sommato, parliamo pur sempre di frutta, no?

Ebbene, la realtà è ben diversa. Ma è giusto rispondere ad alcune delle domande più frequenti sul tema per capire quali sono i rischi di consumare spesso e in grandi quantità la frutta candita. Soprattutto, non si può affermare con fermezza che faccia male. Ma di questo ne parleremo a breve.

Cos’è la frutta candita e come si mangia

Con frutta candita, o più semplicemente canditi, ci si riferisce a frutta che può essere conservata per molti mesi.

La frutta fresca, come sappiamo, è un alimento che tende a deperire molto in fretta. Proprio per questo motivo è stata inventata la canditura. Un processo attraverso il quale si rende la frutta “resistente” a tempi di conservazione molto più lunghi.

Ma come si fa a preparare i canditi? Cominciamo da un presupposto: molto spesso la frutta candita viene utilizzata nella preparazione di ricette dolci. Solo per fare un esempio, i canditi si possono trovare nel panettone che compriamo al supermercato o in quello artigianale o, ancora, in altri dolci tipici del Sud come gli amati struffoli o la cassata.

Cibi che, per quanto deliziosi, non si direbbero proprio salutari. Ma non lo sono nemmeno i canditi in sé? Cerchiamo di capire meglio come stanno le cose.

Proprietà dei canditi e cosa contengono

Ma cosa contengono, quindi, i canditi? La risposta è più semplice di quanto si possa pensare: zucchero. O meglio, frutta e zucchero.

Ma se la prima, e ci riferiamo alla frutta fresca, contiene molte vitamine, minerali e fibre, non si può dire lo stesso della frutta candita. Si tratta, infatti, di due alimenti completamente diversi. Pur essendo entrambe “frutta” ciò non significa che condividano le stesse proprietà e gli stessi benefici.

Basti pensare al fatto che la quantità di vitamine, minerali e fibre cala drasticamente durante il processo di canditura, mentre si innalza il livello di zuccheri solubili. Di conseguenza, aumentano anche le calorie.

Questo non è difficile da immaginare, dal momento che la canditura, in sé, è un processo che consiste nell’aggiungere zucchero alla frutta, in più fasi dell’intero procedimento.

3 cose da sapere sulla frutta candita

Ci sono 3 cose interessanti che bisogna sapere a proposito dei canditi e che possono aiutarci a prendere scelte più consapevoli. In particolare, va detto che:

• c’è una differenza tra i canditi artigianali e quelli industriali: per i secondi, infatti, è comune l'uso di ingredienti aggiunti come conservanti e coloranti per prolungare la durata di conservazione e migliorare l'aspetto visivo del prodotto. Additivi che possono avere impatti sulla salute e sulla qualità nutrizionale complessiva del prodotto. In linea generale, quindi, si consiglia di prediligere i canditi artigianali o prepararli in casa;

• sono una fonte significativa di calorie: i canditi apportano circa 300 calorie per ogni 100 grammi di prodotto. Questo valore calorico deriva principalmente dallo zucchero utilizzato nel processo di canditura;

• non tutti possono mangiarli: come ogni alimento, neanche i canditi vanno demonizzati, ma è anche vero che ci sono soggetti che dovrebbero attentamente evitarli, per esempio chi soffre di diabete, chi è in sovrappeso o coloro che sono tendenti alle carie dentali.

I canditi fanno male? Come comportarsi

Da quanto abbiamo appena visto, appare chiaro che i canditi non rappresentino la scelta più salutare del mondo.

Tuttavia, è sempre bene ricordare che non bisogna privarsi di gioie e gusti che si amano. Se si segue un regime alimentare equilibrato e sano, mangiare un paio di canditi non sconvolgerà o renderà meno efficace alcuno sforzo.

Come per tutte le cose, l’importante è cedere alle tentazioni in piccole quantità e non certo tutti i giorni.

Inoltre, va ricordato che i canditi vengono utilizzati per moltissime ricette, soprattutto in dolci e dessert, ma vengono anche impiegati per arricchire salse, condimenti e piatti salati. La loro dolcezza unica può aggiungere un tocco interessante e inaspettato a varie ricette, ampliando le possibilità di utilizzo in ambito culinario.

Se ci va di mangiare un dolce tipico della tradizione o un semplice candito, a meno che non vi siano problemi sottostanti, possiamo farlo tranquillamente.

Il consiglio, comunque, rimane provare a preparare la frutta candita in casa oppure acquistare quella artigianale, piuttosto che optare per le confezioni industriali. Come abbiamo visto, questa scelta può aiutarci a eliminare il rischio di mettere in dispensa prodotti contenenti additivi e coloranti, dannosi per la nostra salute.

