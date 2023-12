Capitone vs anguilla, queste 3 differenze ti sorprenderanno: ecco cosa devi sapere

Il capitone e l'anguilla non sono la stessa cosa. Eppure, ancora oggi sono molti quelli che li confondono. Queste 3 differenze vi sorprenderanno e non le dimenticherete più.

Capitone vs anguilla: queste 3 differenze ti sorprenderanno

Anche se in molti li confondono, il capitone e l'anguilla non sono la stessa cosa. Si tratta sempre dello stesso pesce, ma ci sono alcune differenze sostanziali che non possiamo fare a meno di evidenziare. Questa specie appartiene alla famiglia degli Anguillidae e presenta uno scheletro osseo con corpo a sezione rotonda. E' serpentiforme e ha una pelle scivolosa coperta di squame piccolissime. In Italia, l'anguilla è diffusa soprattutto nelle lagune Venete e di Comacchio e nel lago di Bolsena.

Fatta questa breve ma doverosa premessa, veniamo alle differenze. Innanzitutto, è bene sapere che con il termine anguilla si indicano gli esemplari maschi, mentre con capitone ci si riferisce agli esemplari femmina. Oltre al sesso, sono diversi anche per grandezza. Il maschio è più piccolo della femmina: è lungo circa 60 centimetri e pesa più o meno 200 grammi. Il capitone, invece, può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e raggiungere un peso di 6 chili.

Altra grande differenza sta nella diffusione: il capitone è più facile da trovare, quindi più consumato. Generalmente, viene venduta viva, in apposite vasche riempite con acqua dolce. Ovviamente, è possibile trovarla anche congelata, marinata, essiccata, salata e affumicata o in scatola.

Anguilla e capitone: diversi ma uguali nel sapore

Sia l'anguilla che il capitone somigliano ad una serpe, ovviamente di dimensioni diverse. Per quanto riguarda il sapore, è molto simile. In entrambi i casi si tratta di una carne pregiata e saporita, nonché una di quelle più grasse al mondo. Generalmente questi pesci vengono consumati a Natale perché, secondo la tradizione, portano fortuna.

Cotta in umido, alla brace, fritta o in qualsiasi altro modo, la carne risulta particolarmente saporita. A Napoli, dove c'è una vera e propria tradizione del capitone: non c'è un cenone della Vigilia di Natale senza il capitone in umido, mentre il 25 dicembre viene preparato alla scapece, ossia con marinatura in aceto, oppure indorato e fritto.

Nelle regioni del Nord Italia, invece, si preferisce consumarlo alla brace o arrosto. C'è da dire che queste preparazioni sono più salutari e digeribili, in quanto il pesce perde gran parte del grasso. In alternativa viene fritto e lasciato marinare nell'aceto per qualche mese.

Ricordate che, una volta acquistata, l'anguilla va conservata in frigo per 12 ore al massimo, oppure congelata e consumata entro 2 mesi.