Dove si mangia la carne di cane? Alcuni Paesi vi stupiranno

La carne di cane, anche se siamo nel 2024, è ancora consumata in diversi Paesi del mondo. Pensate, ad esempio, che in Corea del Sud ci sono circa 3 mila allevamenti di cani, per un totale di 'capi' compreso tra i 500 mila e 1 milione di animali destinati alla macellazione.

Carne di cane: ecco dove (purtroppo) si mangia ancora

Mentre sempre più persone comprendono il rischio che comporta il consumo di carne proveniente dagli allevamenti intensivi (optando per la carne sintetica), in alcuni Paesi del mondo si continua a mangiare anche la carne di cane. Tralasciando l'aspetto emotivo, visto che non tutti hanno la giusta sensibilità per comprendere che gli animali sono esseri senzienti, spesso molto più degli umani, tutti dovrebbero dimostrare un minimo di interesse nei confronti della propria salute.

Nel corso della storia, la carne di cane, così come avvenuto per tanti altri animali, è stata uno degli alimenti cardine di numerose popolazioni del mondo. Soltanto nelle culture ebraiche e islamiche il consumo è stato e continua ad essere completamente assente perché proibito dalle rispettive leggi alimentari. In tutte le altre civiltà, pur non essendoci un veto 'sacro', l'uso di mangiare carne di questo tipo è stato abbandonato da tempo.

In alcuni Paesi, però, ancora oggi si mangia carne di cane. Stiamo parlando soprattutto di realtà africane e asiatiche. Il suo consumo è legale in: Ruanda, Nigeria, Namibia, Vietnam, Indonesia, Taiwan, Messico, Filippine, Polinesia, stato indiano del Nagaland, Cina, Russia, Canada e, per ora, Corea del Sud. Invece, in Australia, Austria, Francia, Germania e Regno Unito sono vietate la vendita e la macellazione ma non il consumo. Il Italia, ringraziando il cielo, è vietato sia la vendita che il consumo.

Tenete presente che fino alla prima metà del Novecento, la 'polpa' degli amici a quattro zampe veniva macellata e consumata anche in Germania, Francia, Belgio e negli Stati Uniti.

Carne di cane: la Corea del Sud verso il divieto di consumo

Pur essendo ancora considerata carne particolarmente rinvigorente, la 'polpa' di cane potrebbe essere presto vietata in Corea del Sud. Su proposta del presidente Yoon Suk Yeol, il parlamento bicamerale coreano ha votato all’unanimità a favore del progetto di legge governativo che propone di bloccare allevamenti e macellazioni. Il divieto entrerà in vigore entro tre anni, in modo da consentire alle aziende agricole di adeguarsi alla nuova legge.

Dove si mangia più carne di cane?

Il consumo maggiore di carne di cane si ha in Cina. Varia da regione a regione, ma per lo più viene mangiata negli stati del Guangdong (dove ogni anno si svolge il terribile e raccapricciante Festival di Yulin), Yunnan e del Guangxi nel sud e a Heilongjiang, Jilin e Liaoning nel nord.