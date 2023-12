Conoscete la provenienza della carne Lidl? Strano ma vero, non è tedesca

Inutile nasconderlo, fare spesa al discount è conveniente. Spesso, però, ci si interroga sulla provenienza dei prodotti. Da dove viene la carne in vendita da Lidl? La risposta vi stupirà.

Carne in vendita da Lidl: ecco qual è la provenienza

Specialmente quanti hanno famiglie numerose, si saranno resi conto dei rincari dei principali prodotti alimentari. Comprare la carne, così come il pesce o le verdure, è diventato quasi proibitivo. E' per questo che spesso si fa spesa nei discount, che offrono prezzi competitivi. La catena a marchio Lidl offre ottimi articoli confezionati, come i panettoni a meno di 5 euro, ma anche per quel che riguarda i freschi non se la cava male.

Soffermandoci su hamburger & Co, vi siete mai chiesti la provenienza? Essendo una catena nata in Germania, viene spontaneo pensare che la carne sia tedesca. La realtà, però, è ben diversa. Soltanto il petto di pollo, in alcuni casi, viene da Kemper, paese della bassa Sassonia, ma nella stragrande maggioranza dei casi i punti vendita nostrani offrono solo prodotti made in Italy.

Pertanto, per quasi tutti i tagli di pollo e gli altri tipi di carne, Lidl fa affidamento alla filiera italiana che segue elevati standard di sicurezza. Rispetto ad altri supermercati, magari anche più piccoli, il prezzo di vendita riesce ad essere competitivo grazie alle grandi quantità di acquisto presso i produttori primari.

La polemica sulla carne di Lidl degli animalisti

Così come per la carne, anche i salumi in vendita da Lidl presentano provenienza italiana. Alcuni sono modenesi, mentre altri friulani e veneti. Ad onor di cronaca, però, dobbiamo segnalare una protesta dell'ultimo periodo che riguarda proprio la catena tedesca.

L'associazione animalista Essere Animali ha portato alla luce la campagna internazionale #LidlChickenScandal e ha condotto un'indagine su due grandi allevamenti intensivi di polli situati nel Nord Italia, entrambi fornitori di Lidl. L'inchiesta, corredata da video raccapriccianti, ha dimostrato violenze su pulcini e polli da parte di alcuni lavoratori. Per questo, gli animalisti hanno denunciato i produttori per maltrattamento e uccisione di animali.

Il problema non è soltanto la violenza perpetrata sui polli, ma anche l'eventuale diffusione di virus e batteri, come l'aviaria. La campagna #LidlChickenScandal chiede a Lidl di aderire allo European Chicken Commitment (ECC), che impone alle aziende di utilizzare una serie di criteri minimi di benessere animale, studiati per ridurre la sofferenza dei polli. E' bene sottolineare che alcuni venditori della catena, come Lidl Francia, hanno già aderito all'ECC.