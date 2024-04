Quale è la differenza tra casatiello e tortano? 2 dettagli rendono uniche queste ricette

La tradizione culinaria napoletana è ricca di ricette gustose da non perdere. In occasione delle festività pasquali, le preparazioni dolci e salate non mancano di certo. Tra queste, il casatiello e il tortano sono assolutamente immancabili. Si tratta di due prodotti che all'apparenza sono pressoché identici, perché presentano numerose similarità, ma non è proprio così. Quindi, qual è la differenza tra casatiello e tortano? Ecco quali sono gli ingredienti e le storie di due ricette deliziose tipiche della gustosa cucina napoletana.

Qual è la differenza tra casatiello e tortano? Ecco 2 dettagli da non sottovalutare

Le due ricette pasquali si preparano con ingredienti simili. Si tratta di torte rustiche che hanno alla base gli stessi ingredienti, ossia farina, cigoli, formaggio e strutto. Ma cosa li differenzia? Ecco cosa c'è da sapere:

1. la prima differenza è nella forma. Il casatiello non ha una crosta liscia, perché nella parte superiore ci sono le uova incastrate in strisce di pasta, mentre il tortano presenta una superficie liscia 2. la vera differenza risiede in un ingrediente presente nelle due ricette: le uova. Se nel casatiello le uova vengono messe crude e intere in superficie con delle strisce di pasta che le circondano, nel tortano le uova sono inserite nell'impasto già sode e a spicchi. La scelta delle uova, comunque, non è casuale, in quanto rappresentano la rinascita alla vita eterna

Dove nasce il tortano?

Le origini del tortano sono ignote, mentre si conoscono le prime attestazioni del casatiello, comparso sulle tavole di Napoli almeno dal 1873. In quell'anno, infatti, Raffaele D'Ambra nel suo vocabolario definì il casatiello un pane condito con sugna o strutto, pepe, solitamente in forma di ciambella, con uova adagiate e incavate sulla superficie attraverso striscioline di pasta. Il termine deriva dal dialetto "caso", ossia formaggio.

Quando si mangia il casatiello napoletano?

Solitamente il casatiello napoletano si prepara nella Settimana Santa, ma - seconda la tradizione - si mangia in due particolari giorni: il sabato che precede il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, altrimenti noto come il giorno di Pasquetta.

Il casatiello si presta a essere conservato per giorni e a essere trasportato ovunque per una gita fuori porta. Tuttavia, c'è un segreto per essere conservato il più a lungo possibile, mantenendone la bontà.

Quanto costa al kg il casatiello napoletano?

Il prezzo del casatiello va a chilo. Ad oggi, il costo si aggira intorno ai 20 euro al chilo, ma può arrivare anche a 30 euro. Molto dipende dagli ingredienti e dall'impasto, ma anche dal luogo in cui lo si compra.

Dove nasce il casatiello dolce?

Una variante che in pochi conoscono, ma che vale la pena assaggiare almeno una volta nella vita, è il casatiello dolce, portato alla ribalta da pasticceri campani come Sal De Riso. Si tratta di un impasto ricoperto da glassa zuccherata e zuccherini, in gergo chiamati diavolilli, e delle piccole uova di cioccolato per decorare.

Sulle sue origini ci sono notizie discordanti. Alcuni credono sia originario di Torre del Greco, altri della Costiera Amalfitana. In ogni caso, anche questa è una ricetta tramandata di generazione in generazione. Gli ingredienti sono farina, criscito (o lievito madre), uova, latte, vaniglia, ma si possono aggiungere anche l'uvetta e il cedro.