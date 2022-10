Le castagne sono uno dei cibi più amati da gustare in autunno e tra i metodi per cuocerle c’è anche la friggitrice ad aria. Scopriamo insieme tutti i trucchi per cuocerle al meglio.

È tornato l’autunno, stagione in cui gli alberi si tingono di rosso, arancione e giallo, tornano festività come Halloween, Ognissanti e il Giorno dei morti, ma tornano anche alcuni dei frutti più amati di questo periodo: le castagne.

Con questo alimento si possono preparare pietanze sia dolci che salate, ad esempio c’è il castagnaccio, torta di farina di castagne spesso accompagnata dal vin santo, oppure si possono mangiare semplicemente arrostite. Le famose caldarroste, infatti, si possono trovare in molte città in questo periodo, ma c’è una novità.

Vediamo dunque come cucinare questo frutto con il metodo della friggitrice ad aria.

Castagne in friggitrice ad aria: ecco il procedimento da seguire

La friggitrice ad aria è uno strumento che in molti stanno iniziando ad apprezzare, in quanto permette di cuocere i cibi utilizzando una circolazione di aria calda. In questo modo non è necessario immergerli nell’olio, dunque si tratta di un metodo più salutare rispetto alla frittura tradizionale, oltre che molto facile e veloce.

Nel caso delle nostre castagne il procedimento è molto lineare, bisogna semplicemente:

prendere 500 g di castagne

tagliarle e inciderle per non farle scoppiare in cottura

inserirle nel cestello della friggitrice ad aria (preriscaldata)

cuocerle a 200°C per 20 minuti

gustarle ancora calde

Con questi consigli sarà possibile ottenere delle castagne ben cotte ma anche morbide al loro interno, cercando sempre di non cuocerle troppo. Pertanto è importante seguire attentamente i passaggi e le indicazioni riportate che riguardano i gradi e il tempo di cottura.

Come cucinare le castagne al cartoccio nella friggitrice ad aria

Se invece si vuole mangiare delle castagne un po’ più condite si può anche decidere di cucinarle al cartoccio, sempre utilizzando la friggitrice ad aria. La quantità esempio è anche in questo caso 500 g e il procedimento prevede:

incidere le castagne

sbollentarle per qualche minuto

condirle ad esempio con sale grosso, pepe nero e rosmarino

utilizzare altrimenti ingredienti come zucchero di canna, cannella e chiodi di garofano

metterle in cartocci di stagnola

cuocerle a 190°C per 20 minuti

cuocerle altri 3 minuti a 200°C

gustarle con del buon vino

Un’ultima raccomandazione riguarda i tempi di cottura, infatti questi possono variare (anche se di poco) a seconda della marca e potenza della friggitrice ad aria che si possiede. Dunque non resta altro che cercare i posti migliori per raccogliere castagne, facendo attenzione a rispettare le regole per non essere multati.