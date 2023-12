Cesto natalizio fai da te, ecco 10 prodotti immancabili per un regalo coi fiocchi

Dai prodotti locali a quelli tradizionali, ecco quali sono i 10 prodotti che non possono mancare in un cesto natalizio fai da te.

Hai intenzione di regalare un bel cesto natalizio per le feste? Che siano parenti, amici o colleghi di lavoro, il cesto è probabilmente uno dei regali più apprezzati dagli italiani: ricco di prodotti tipici o tradizionali, è un regalo semplice e originale che si può personalizzare in base ai gusti e al budget disponibile.

Ci sono però dei prodotti che non possono mancare assolutamente in un cesto natalizio fai da te: ecco cosa mettere all'interno per fare bella figura.

Cosa mettere nel cesto natalizio

Se non sai cosa regalare per Natale a lui o a lei, a parenti, amici o colleghi di lavoro, il cesto natalizio è la soluzione ideale: già pronto e solo da comprare, oppure fai da te, è uno dei regali più apprezzati da tutti gli italiani (e non solo).

Se hai intenzione di preparare un cesto natalizio fai da te, però, devi sapere che ci sono dei prodotti che non possono mancare all'interno.

Solitamente, infatti, nel cesto vengono messi prodotti utili per preparare un pranzo completo: si va quindi dall'antipasto (con formaggi o salumi, e una bottiglia di vino), ai primi piatti, fino al dolce. Può trattarsi di prodotti gastronomici, oppure di delizie realizzate a mano. L'importante è non far mancare la creatività.

Ci sono poi dei cesti tematici che possono includere solamente una categoria di prodotti: per esempio, un cesto di soli vini locali oppure di liquori e distillati.

Ma torniamo al cesto natalizio gastronomico fai da te e cerchiamo i capire quali sono i 10 prodotti che non devono assolutamente mancare.

Cesto natalizio, i 10 prodotti che non possono mancare

La prima cosa da inserire nel cesto natalizio è una buona bottiglia di vino, che può essere vino rosso o bianco, un vino da aperitivo o da dolce a piacere e secondo il budget a disposizione.

Accanto al vino, per l'aperitivo o per il fine pasto, è bene aggiungere anche dei formaggi e dei salumi sottovuoto: solitamente si opta per il salame stagionato, o anche della bresaola o un trancio di coppa piccante. Insomma, conoscendo i gusti della persona a cui regaleremo il cesto possiamo decidere cosa mettere al suo interno.

Un altro prodotto che non può assolutamente mancare è il pacco di pasta, meglio se biologica o una specialità regionale. Si può poi inserire anche un pacco di riso scegliendo (possibilmente) una confezione decorata o un barattolo in vetro.

In accompagnamento a pasta e riso si possono aggiungere anche dei funghi secchi o dei pomodori secchi da accompagnare al primo piatto, o eventualmente optare per un sugo particolare, magari gourmet.

Se avete ancora un po' di spazio nel cesto, non possono mancare il tradizionale cotechino con le lenticchie, perfetto per il cenone di Capodanno.

Infine, per chiudere il menu potete aggiungere una miscela di caffè o, in base alle preferenze, una confezione di tè o un infuso di erbe. Il tutto accompagnato da cioccolatini o biscottini natalizi da inzuppare, insieme a marmellate e confetture di stagione. Un distillato o un amaro prima di chiudere il cesto natalizio e il gioco è fatto.

Cesto natalizio "tematico": cos'è e come prepararlo

Una valida alternativa a quello tradizionale è il cesto natalizio "tematico", ovvero un cesto che viene riempito esclusivamente con una certa categoria di prodotti.

Può trattarsi di frutta e verdura fresca, ma anche di formaggi o affettati (meglio se sottovuoto), così come di vini locali o prodotti tipici di una zona italiana o straniera: un'ottima idea per far assaggiare piatti tradizionali ad amici o parenti lontani. Si possono inserire anche dei prodotti realizzati a mano.

Ogni idea è buona per creare il proprio cesto natalizio fai da te, l'importante è metterci un tocco di originalità e creatività.