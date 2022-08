Non è mai facile scegliere la giusta bottiglia di vino, soprattutto se non si è esperti, con la nostra guida tutto sarà più semplice.

Quando si è invitati a casa di qualcuno, per una cena o una ricorrenza, è buona educazione portare con se un piccolo pensiero.

Il regalo sicuramente più comune ed apprezzato è una bottiglia di vino, anche se non sempre è facile scegliere quella corretta.

Se non si è esperti di etichette non è facile capire se la bottiglia che abbiamo scelto è effettivamente di qualità o meno, soprattutto se non si conoscono le caratteristiche. È importante che la bottiglia scelta rispecchi i gusti della persona alla quale la regaliamo, oltre che ad essere un vino di buona qualità.

Nel corso dell’articolo seguente vedremo quali sono le strategie e i consigli per scegliere correttamente la bottiglia di vino da regalare.

Che vino regalare per fare bella figura

La scelta tra le bottiglie di vino pregiate da regalare è veramente molto ampia, questa grande scelta mette spesso in difficoltà chi si accinge all’acquisto.

La scelta sicuramente più comune in questi casi è regalare un grande classico, oppure un vino da collezione. Questi casi sono sicuramente i più azzeccati se stiamo parlando di intenditori o comunque persone che apprezzano il buon vino.

In queste situazioni se non conosciamo il settore è bene affidarsi a degli esperti, per esempio andare in un enoteca e farsi consigliare la giusta bottiglia.

Per quanto riguarda invece il numero di bottiglie da regalare il discorso è più complesso, la scelta dipende sicuramente dal numero di commensali presenti alla cena.

È chiaro che se si tratta di una cena molto numerosa, con una ventina di persone, non possiamo pensare che una sola bottiglia basti.

Per questo motivo per scegliere correttamente il numero di bottiglie da portare alla cena dobbiamo calcolare prima quante persone saranno presenti; per esempio se stiamo parlando di una cena con 4/7 persone due bottiglie di vino sono più che sufficienti.

Un’altra caratteristica che dobbiamo tenere in considerazione riguarda anche la tipologia di cena alla quale siamo invitati, per esempio se sappiamo che mangeremo pesce scegliere il vino anche in base a questa caratteristica, oltre ai gusti dei commensali.

Quale tipologia di vino regalare ad un intenditore

Scegliere come regalo una bottiglia di vino per un buon intenditore è sicuramente una scelta azzeccata, anche se più complessa. Per scegliere la giusta bottiglia da regalare ad un intenditore dobbiamo calcolare alcuni fattori importanti.

Come prima cosa possiamo affidarci ad un brand con un ottima fama, oppure una bottiglia che sia di un vitigno molto conosciuto, per esempio Brunello, Chianti o Aglianico.

Un'altra caratteristica da prendere in considerazione è la denominazione, se troviamo delle bottiglie che vengono indicate con: DOC, DOCG, DOP, IGT, significa che stiamo acquistando una bottiglia certificata da un Disciplinare di produzione.

Le denominazioni sono importanti anche per indicare i livelli di solforosa ed anche le pratiche utilizzate, per esempio se sono di origine biologica o biodinamica.

Quindi bisogna valutare tra:

vini con un contenuto di solfiti basso;

vini senza additivi e coadiuvanti chimici;

vini certificati come biologici o biodinamici in etichetta.

In alternativa possiamo anche regalare una pregiata bottiglia di birra che chiaramente va scelta con cautela.

Cosa significa regalare una bottiglia di vino

Regalare una bottiglia di vino ha un significato molto antico e importante. Viene associato alla sfera dei valori divini e regali. Il vino è simbolo di prestigio e integrità, può essere paragonato a regalare un gioiello.

Esattamente come uno scrigno, regalare una bottiglia all’interno di una cassetta di legno inciso rappresenta unicità e ricchezza. Questi sono i motivi per cui regalare una bottiglia di vino è sempre un gesto molto apprezzato, soprattuto se fatto nei confronti di una persona alla quale teniamo.

Come si regala una bottiglia di vino

Dopo aver scelto la giusta bottiglia da regalare per la nostra occasione speciale è giunto il momento di decidere come incartarla.

Esistono delle regole anche per decidere in che modo regalare una bottiglia di vino, e il modo in cui impacchettarla.

Si può scegliere tra diverse tipologie di pacchetti, si possono scegliere delle scatole rigide, per esempio in legno, oppure dei sacchetti appositi da impreziosire con dei nastri.

Alcune bottiglie più pregiate presentano la loro scatola originale di legno, che può essere incisa con una dedica o con una data importante.

Nel caso in cui abbiate comprato una bottiglia pregiata che ha la sua confezione originale è bene regalarla in quella stessa confezione, per riuscire a fare ancora più bella figura.

Regalare una bottiglia di vino ad un medico

Una tradizione molto antica, e storica, è quella di regalare una bottiglia di vino al medico della propria comunità. Questo per via della posizione che rappresenta, una figura di prestigio e di riferimento.

Per questi motivi regalare una bottiglia di vino pregiata è da sempre un gesto di rispetto e unicità. Nonostante la nostra società sia mutata nel corso del tempo la figura del medico possiede ancora molto presidio, soprattutto a livello professionale. Proprio per questo se decidiamo di porgere come regalo al nostro medico di fiducia una bottiglia di vino, la dobbiamo scegliere con molta attenzione e scegliere qualcosa di esclusivo e pregiato.