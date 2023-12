Chi produce la calza della Befana Lidl? Marchio, prezzo e contenuto

Chi produce la calza della befana in vendita nei negozi Lidl? Ecco tutto quello che c'è da sapere: dai prezzi al contenuto.

Il 6 gennaio si avvicina e la corsa alla calza della Befana si fa impellente. Sapete chi produce quella in vendita nei punti vendita della catena Lidl? Scopriamo il nome del marchio, cosa c'è dentro e quanto costa.

Chi produce la calza della Befana in vendita da Lidl?

Come vuole la tradizione, quando il 6 gennaio si avvicina in nessuna casa deve mancare la calza della Befana. Qualcuno resta affezionato alla variante dolce, mentre altri hanno ormai sposato le nuove versioni salate. Restando ancorati alle usanze, vi siete mai chiesti chi produce la calza della Befana in vendita da Lidl?

La nota catena di supermercati propone due modelli: una grande da 300 grammi e l'altra più piccolina da 200 grammi. All'interno, ovviamente, si trovano dolci che fanno parte dell'offerta quotidiana di Lidl. Generalmente, anche se il contenuto può leggermente variare, nella calza grande troviamo: una confezione di carbone da 50 grammi, una di bubble toffee senza glutine da 100 grammi, 12 lecca lecca a forma di smile e un pacchetto di caramelle gommose da 70 grammi.

Nella calza della Befana piccola, invece, ci sono: una confezione di bubble toffee senza glutine da 100 grammi, una di carbone 50 grammi, 2 lecca lecca, 3 mini panini gommosi senza glutine e una confezione di caramelline dure. A prescindere dalla grandezza che si sceglie, le calze in vendita da Lidl sono prodotte dal marchio EPIMANIA.

Quanto costano le calze della Befana Lidl? Il prezzo è competitivo

Dopo aver visto chi produce le calze della Befana in vendita nei negozi Lidl e cosa si può trovare all'interno, veniamo al prezzo. Come tanti altri prodotti della nota catena, anche questi hanno un costo assolutamente competitivo.

La calza della Befana grande, quindi da 300 grammi, viene 4,79 euro, mentre quella piccola, dal peso di 200 grammi, costa 2,79 euro. Considerando che la collega a marchio Kinder, per un peso di 165 grammi, ha un prezzo di 9,99 euro, possiamo assolutamente affermare che la proposta di Lidl è conveniente. Ovviamente, il contenuto è molto diverso, soprattutto per quel che riguarda il gusto. La cioccolata Ferrero, da che mondo è mondo, è una garanzia.

Di esempi se ne possono fare tanti altri ma, generalmente, quando si parla di calza della Befana il primo pensiero va subito a Kinder, che nel 2024 festeggia 20 anni dalla prima apparizione della vecchina sulla scopa tra i suoi prodotti. Non a caso, per la grande occasione, Ferrero ha prodotto una Befana con nuovi abiti, rosso o blu.