Chi produce i prodotti ALDI? Ecco le linee e la produzione del marchio

Tra i supermercati più apprezzati dagli italiani, c’è sicuramente ALDI. A più di 100 anni a partire dalla prima apertura del negozio di generi alimentari, ancora oggi ALDI è apprezzato in tutto il mondo dai suoi clienti, per la vasta gamma di prodotti offerti nonché per la loro qualità.

A questo proposito, tra i prodotti disponibili sugli scaffali dei punti vendita ALDI vi sono anche alcune linee firmate ALDI.

Sono in molti, quindi, gli italiani che si sono domandati chi produce i prodotti ALDI e quali sono le caratteristiche principali delle diverse linee di prodotti targati ALDI.

In questo articolo, andremo proprio a vedere le peculiarità dei prodotti ALDI Italia e chi si occupa della produzione delle linee di prodotti ALDI.

Prodotti ALDI: ecco chi li produce

Le linee di prodotti ALDI nascono proprio dal desiderio del brand ALDI di andare incontro alle diverse esigenze e necessità dei consumatore. In questo modo, portando avanti l’obiettivo di andare a soddisfare il più possibile i desideri dei proprio clienti, assicurando qualità e sicurezza, sono nate nel tempo tante linee diverse.

Vale la pena precisare che i prodotti offerti da ALDI sono pensati appositamente per garantire un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. È proprio per questo motivo che ALDI si impegna ogni giorno ad assicurarsi un rapporto di fiducia reciproca con i propri fornitori.

Va detto che per capire chi produce i prodotti ALDI è necessario andare a vedere nel dettaglio ogni linea di prodotto.

Questo perché in base alla tipologia di prodotto, ALDI si rivolge a collaboratori e fornitori diversi, specializzati nelle diverse produzioni.

Nel dettaglio, tra i fornitori e i marchi più famosi che si occupano della produzione dei prodotti firmati ALDI, che si trovano sugli scaffali del noto supermercato, troviamo: Regione che Vai, I colori del sapore, Bio Natura, Il Podere, Gourmet, ma anche Primis, Il tagliere del Re, e ancora Almare Seafood e tanti altri.

Le linee di prodotti ALDI: l’enogastronomia

Sicuramente tra le linee più apprezzate di prodotti firmati ALDI c’è quella di Regione Che Vai. Si tratta di una marca che accompagna i consumatori in un vero e proprio percorso gastronomico, tra i sapori tipici di ogni Regione d’Italia.

A questo proposito, tra la vasta gamma di prodotti Regione Che Vai, c’è il tipico Limoncello, la Burrata, lo Speck dell’Alto Adige, ma anche olio extravergine d’oliva, i cantucci toscani, il gorgonzola, fino alla pasta di Gragnano.

Per chi apprezza i prodotti alimentari di alta qualità, c’è anche la marca I Colori del Sapore di Aldi, che si pone come obiettivo proprio quello di garantire il massimo del gusto e della qualità sulle tavole dei consumatori.

Per questo tra i diversi prodotti di questa linea troviamo non solo olio, sugo e passate al pomodoro, ma anche riso, farro, uova e succhi di frutta.

Se tra i consumatori vi sono anche persone che apprezzano i sapori pregiati e più particolari, ALDI ha pensato per loro ad una linea gastronomica ad hoc. Si chiama Gourmet, e propone una vasta gamma di prodotti: dalla pasta ai dolci, dal pesce alla carne fino ai salumi.

Per gli amanti dei salumi, ALDI ha dedicato anche un apposito marchio, che si occupa di salumi, affettati ed insaccati di alta qualità. Stiamo parlando del brand Il Tagliere del Re.

Invece, per i consumatori alla ricerca di un ricco assortimento di carni Made in Italy, ALDI offre un’apposita marca, ovvero Il Podere.

Chi produce le altre linee di prodotti ALDI

Oltre alle marche citate nel paragrafo precedenti, la selezione di prodotti ALDI comprende anche tanti altri prodotti, di varie categorie e genere.

Cominciamo con Bontà, la marca di ALDI dedicata alla filiera produttiva del latte italiano. Si tratta di una linea che comprende latte fresco intero, latte parzialmente scremato, mozzarelle, yogurt e formaggi di vario tipo.

Per chi preferisce mangiare biologico, vi è la linea BIO Natura. Si tratta di una linea di prodotti bio, con pasta, bevande, confetture, farine e tanto altro ancora, completamente biologici e di prima qualità.

Invece, per quanto riguarda quei consumatori che preferiscono prodotti senza glutine e senza lattosio, la risposta alle loro esigenze è la linea di prodotti Enjoy Free di ALDI.

In questo caso, si potrà scegliere tra tantissimi prodotti: dal latte ai formaggi, dallo yogurt ai fiocchi di latte fino alle mozzarelle.

Vi è poi la linea di prodotti ALDI interamente vegana, che prende il nome di Just Veg!, con piatti pronti come antipasti, primi piatti, secondi fino ai gelati.

ALDI ha inoltre dedicato un’intera linea di prodotti da forno che prende il nome di Pan Del Dì. In questa linea sono disponibili prodotti di ogni tipo sia dolci che salati. In alternativa, vi è anche la linea di snack confezionati ALDI che si chiama La Cesta, che combina qualità e tradizione.

Tra le tante linee di prodotti ALDI troviamo poi la linea dedicata alla nutrizione di cani e gatti: Shah e Romeo.