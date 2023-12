Tanti i panettoni tra gli scaffali dei supermercati, dai marchi più noti a quelli dei private label. Ma attenzione perchè dietro ai marchi meno noti si nascondono azienda famose: sai chi produce i panettoni Conad? Ecco il nome che non ti aspetti.

Manca poco a Natale e se non l’avete ancora fatto è tempo di acquistare classico dolce della tradizione natalizia: il panettone.

Tra gli scaffali del supermercato ne esistono di diversi tipi, marche e prezzi.

Anche gli stessi supermercati si sono dati alla produzione di pandori e panettoni, come per tanti altri prodotti.

I private label, ossia le marche dei supermercati, si fanno anche nella produzioni di pandori e panettoni, ma spesso dietro questi marchi si celano produttori molto grandi e rinomati.

Ecco che per acquistare un buon panettone non è necessario spendere una fortuna. La scelta migliore sarebbe certamente quella di indirizzarsi verso prodotti artigianali e di alta pasticceria, ma se dovete scegliere un prodotto del supermercato è opportuno conoscere alcune dinamiche del mercato.

Ma chi produce ad esempio i panettoni della Conad?

Ecco svelato l’arcano.

Panettone Conad, chi lo produce? Ecco il nome che non ti aspetti

Canditi, senza canditi, con glassa, al cioccolata bianco, nero o fondente, quando si tratta di scegliere il dolce tipico natalizio si va in tilt.

Tante le marche presenti tra gli scaffali, dalle più note a quelle dei private label dei supermercati.

E non sempre per acquistare un buon panettone c’è bisogno di spendere tanti soldi, perché molte marche note si nascondono dietro i marchi del supermercato e prodotti del discount.

Se non volete o potete scegliere un panettone artigianale e volete comprare un prodotto con un buon rapporto qualità prezzo, è necessario sapere chi c’è dietro la produzione dei vari panettoni presenti sul mercato.

Ma chi produce ad esempio il panettone del marchio Conad?

In realtà Conad è presente con una doppia linea: una sotto il brand storico del supermercato e l’altro commercializzato come “top” di gamma con la linea Sapori e Dintorni.

Quello più commerciale venduto sotto il brand Conad viene prodotto nella versione classica e senza canditi ed è prodotta dalla storica azienda Paluani. Anche il pandoro Conad viene prodotto dalla stessa azienda.

Dietro il panettone “Sapori e dintorni” sempre del marchio Conad invece c’è la Vergani.

Panettoni, ecco perché leggere l’etichetta

Lo abbiamo appena visto, c’è un modo per acquistare panettoni o pandori di marche note spendendo di meno.

Basta saper leggere le etichette dei prodotti: per conoscere davvero chi ha realizzato il dolce natalizio che intendiamo acquistare dunque leggete quanto riportato sulla confezione.

Oltre alla lista degli ingredienti che dovrebbe essere uguale per tutti stando alle direttive del decreto del Ministero delle Attività produttive del 22 luglio 2005 che disciplina la produzione e la vendita di alcuni prodotti dolciari da forno, sulle etichette dovrebbe essere indicato il produttore e in alcuni casi lo stabilimento di produzione.

Se avete trovato tali dati potete confrontarli con quello delle grandi marche per scoprire chi c’è dietro alla sua realizzazione di un pandoro o panettone di un private label.

Ecco gli altri produttori famosi dei private label dei supermercati

Ma non soltanto Vergani e Paluani, producono per private label panettoni e pandori ma anche altri noti marchi come Maina e Bauli.

Ad esempio Maina produce delle linee anche per Coop, Esselunga, Unes, Iper, Bennet e Crai, mentre Motta e Bauli producono per la Lidl.

Il Vecchio forno invece sforna panettoni e pandori per i discount Aldi e Penny Market, e Vergani oltre a Sapori & Dintorni produce anche Terre d’Italia dei supermercati Carrefour.

Si tratta dunque di marche secondarie ma certamente non ci sono modifiche alla qualità dei prodotti. La ricetta rimane la tradizionale.