Chi produce il panettone Esselunga? La risposta ti stupirà: si tratta di due marchi famosi

Le festività natalizie si avvicinano, e sono quindi sempre più vicini i pranzi di famiglia, o le cene con amici. E quale occasione migliore, se non un pranzo o una cena con i nostri cari, per gustarsi un’ottima fetta di panettone?

Di questo amatissimo dolce ne esistono diverse varietà, da quelli classici a quelli farciti, dai gusti più ricercati e differenti. Allo stesso modo, ne esistono davvero tantissime marche, e orientarsi nella scelta non è sempre facile.

Anche perché, ormai da molti anni, anche le più note catene di supermercati e discount diffuse sul territorio nazionale offrono una vasta scelta di prodotti dolciari cosiddetti “sottomarca”.

Si tratta di pandori, dolcetti e panettoni rivenduti solamente all’interno del discount, con un marchio magari non noto, e a prezzi abbastanza vantaggiosi.

Anche la nota catena di supermercati Esselunga non è da meno, e ha deciso di offrire ai propri clienti affezionati la possibilità di acquistare prodotti dolciari prettamente natalizi a prezzi convenienti.

Ma chi produce il panettone Esselunga, con esattezza? È una domanda che moltissimi consumatori, interessati alla qualità e non solo alla convenienza, si pongono.

Oggi lo scopriremo insieme, e anticipiamo subito che, per la produzione dei propri panettoni, Esselunga si affida a grandi marchi e aziende dolciarie italiane.

Ecco chi produce il panettone Esselunga

Sono in tanti i consumatori che fanno regolarmente la spesa presso questa nota catena e che si domandano chi produce i prodotti Esselunga.

Presso i supermercati di questa nota catena è infatti possibile acquistare diversi prodotti, alimentari ma non solo, con marchio Esselunga, o varie linee che è possibile comprare solo all’interno dei negozi appartenenti alla catena.

E, generalmente, la catena si rivolge ad aziende e grandi marchi per la produzione di questi prodotti.

Dunque, chiedersi chi produce il panettone Esselunga significa comprendere qual è l’azienda di riferimento che si occupa effettivamente di creare il prodotto.

Non sono in molti a sapere che, dietro un prezzo davvero imbattibile, si nasconde un prodotto di altissima qualità.

Infatti, per la produzione dei propri prodotti dolciari, la catena si rivolge a grandi brand. Per quanto riguarda il panettone Esselunga, chi lo produce? La risposta è forse inaspettata, dato che dietro alla produzione si nascondono grandi nomi quali Maina e Paluani.

I panettoni Esselunga tra i migliori nella classifica Altroconsumo

Adesso che sappiamo chi produce il panettone Esselunga, i risultati della recente indagine condotta da Altroconsumo non dovrebbero sorprendere affatto.

Altroconsumo ha infatti effettuato diversi test, per individuare il miglior panettone e il miglior acquisto.

Stando ai risultati, il miglior panettone è proprio quello Le Grazie di Esselunga, che ha stupito sia per il suo ottimo sapore che per la sua convenienza. Con un punteggio totale di 71, ha superato grandi marchi come Motta, Bauli e Balocco.

Al secondo gradino del podio troviamo il panettone classico Coop per la sua qualità, seguito da quello Vergani. Ottimo posizionamento, dato che è risultato il migliore acquisto per convenienza, anche per il panettone Duca Moscati Eurospin, rivenduto all’imbattibile prezzo di 4,16 euro al chilogrammo.

Quanto costa al chilogrammo

E parlando di prezzi, quanto costa il panettone Esselunga? Adesso che sappiamo chi lo produce e avendo citato i grandi nomi che se ne occupano, potremmo pensare che, per acquistarne uno, servano molti soldi.

Eppure, basta una piccola spesa per comprarne uno. Secondo i dati riportati all’interno della già citata classifica Altroconsumo, bastano infatti 4,99 euro al chilogrammo per portarsi a casa un ottimo panettone Le Grazie di Esselunga.

Il prezzo inferiore, rispetto ad un panettone non solo prodotto, ma anche rivenduto dai grandi marchi, deriva dal fatto che i prodotti commercializzati sotto il marchio di catene di supermercati e discount richiedono una minore spesa pubblicitaria.

Dunque, a dispetto di quanto si crede, dietro un marchio poco conosciuto può comunque nascondersi un prodotto di alta qualità.