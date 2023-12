Questo famoso marchio produce il panettone di Eurospin: ecco il nome che non ti aspetti

Per molti, i prodotti “discount” non sono buoni. Ma è sufficiente informarsi a dovere e imparare a leggere le etichette, per scoprire che non è così. Ecco chi produce il panettone Eurospin.

Sono tantissime le famiglie italiane che fanno abitualmente la spesa presso questo ormai noto marchio della GDO. A maggior ragione nel periodo natalizio, c’è da scommetterci.

Ma c’è da fidarsi? Ad esempio, chi produce il panettone Eurospin?

Perché il rumore di fondo è quello che sussurra che i prodotti “discount” non sono buoni. Ma è sufficiente informarsi a dovere e imparare a leggere le etichette, per capire che c’è un mondo intero da scoprire, a tal proposito.

Chi produce il panettone Eurospin

Sarà il protagonista indiscusso sulla tavola delle famiglie italiane, anche per questo Natale 2023. Anche coloro che non amano questo dolce tipico, si ritrovano comunque ad acquistarlo, per offrirlo a parenti e amici in visita oppure ai bambini, figli o nipoti che siano.

In tanti scruteranno gli scaffali Eurospin: chi produce il panettone in vendita presso questo discount? Il marchio o meglio la “sottomarca” presente presso questa catena è quello di Duca Moscati.

Dietro le quinte, si trovano l’esperienza e l’abilità pasticcera della ben più nota azienda Paluani, che ha scelto lo pseudonimo di Duca Moscati per vendere i propri prodotti a una fascia di clientela differente, rispetto a quella abitualmente presente nelle più note e blasonate catene di GDO.

Ovviamente l’offerta è varia e variegata. Non solo il classico panettone ma anche il pandoro oppure tutte le versioni farcite con crema, di questo tipico dolce italiano del periodo natalizio.

Una volta individuata la provenienza dei prodotti dolciari Duca Moscati by Paluani sarà più facile procedere con gli acquisti, nel corso di tutto l’anno.

Il marchio infatti produce anche la colomba a Pasqua, con e senza canditi o ricoperta di cioccolato così come cioccolatini, torroncini e praline assortite.

Qual è il miglior panettone che si trova al supermercato

Abbiamo già avuto modo di pubblicare un approfondimento, per quanto concerne i migliori panettoni in vendita ai supermercati.

C’è da scommetterci che ogni famiglia ne acquista almeno uno, motivo per cui è bene informarsi a dovere.

Se è pur vero che ognuno ha un proprio budget da destinare agli acquisti natalizi, è altrettanto certo che è importante conoscere la qualità dei prodotti che si sta andando ad acquistare.

Non fosse altro per aggiudicarsi quello migliore, a parità di prezzo rispetto ad altri invece più scadenti.

Ebbene, nell’ambito dei panettoni non artigianali, proprio quello di Eurospin, prodotto da Duca Moscati a meno di 5 euro al chilo, si aggiudica il primo posto in classifica, per quanto riguarda il titolo “Miglior acquisto” qualità/prezzo.

Per quanto riguarda invece i migliori panettoni in vendita al supermercato non discount, è Gambero Rosso a stilare la classifica. Solo Balocco viene giudicato N.C. ovvero non classificabile. Per il resto, in elenco troviamo:

• Motta 61/100

• Bauli 57.7/100

• Melegatti 56.4/100

• Tre Marie 53.8/100

• Paluani 51.6/100

• Maina 49.3/100.

Gli chef argomentano che il panettone Motta è l’unico addirittura a presentare un minimo di alveolatura.

Il profumo è distintamente artificiale (come in tutti gli altri casi), ma si distingue una buona nota di limone, e in generale sentori dolci che non dispiacciono. Al palato risulta un po' secco, ma tutto sommato il morso non è spiacevole, pur lasciando la bocca un po' impastata sul finale.

Perché i prodotti Eurospin costano meno

In linea di massima, il prodotto in vendita nei discount costa di meno perché il margine di guadagno sul singolo pezzo diminuisce ma si recupera nelle quantità ovvero nei più elevati volumi di vendita.

L’altro motivo importante per cui i prodotti sottomarca costano di meno sta proprio nel fatto che non sono noti, né pubblicizzati su larga scala.

Per questo motivo accade che un’azienda sceglie di destinare gli stessi prodotti della propria linea produttiva a due fasce di mercato differenti, ovviamente lesinando su packaging e confezioni regalo sulla linea discount, che non vanta alcun blasone.

Infine, c’è un altro aspetto che influisce molto sul prezzo di vendita al dettaglio e riguarda gli allestimenti in negozio, il numero di dipendenti disponibili, i servizi al pubblico.

Vale la pena rammentarlo, così da non lamentarsi né fare polemiche inutili, quando poi ci si trova in coda al discount con 15 persone davanti che attendono il proprio turno in cassa, nel momento in cui non esistono casse veloci né automatiche né tantomeno riservate.

Oppure quando, entrando in un supermercato noto, il reparto ortofrutticolo sembra una “gioielleria”, pulito, curato e con il personale sorridente che saluta non appena un cliente varca la soglia. Mentre nei discount è un continuo carico e scarico, con pezzi di lattuga per terra sui quali rischiare di scivolare e personale sempre indaffarato e distratto.

