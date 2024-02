Chiacchiere, bugie o frappe? Qual è la differenza tra le varianti del dolce di Carnevale

Le chiacchiere sono il dolce tradizionale di Carnevale tra i più amati in assoluto. Questo dolce, tuttavia, ha molte sfumature in base al luogo in Italia in cui viene preparato. Ecco quali sono le differenze tra chiacchiere, bugie e frappe.

Carnevale è una delle festività più divertenti e amate da grandi e piccini in tutta Italia. Infatti, tra carri, mascherine, coriandoli e stelle filanti non ci si annoia mai.

Questa festa è particolarmente apprezzata anche per i dolci tipici, fritti e dal sapore inconfondibile, che non mancano mai sulle tavole degli italiani nel mese di febbraio. In particolare, tra i dolci più diffusi ci sono le chiacchiere, frappe o bugie.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità. Sommario:

1. Dove sono nate e come si preparano le chiacchiere? 2. Come si chiamano le chiacchiere, le frappe o le bugie in Italia? 3. Che differenza c'è tra le chiacchiere e le frappe? 4. Che differenza c'è tra le chiacchiere e le bugie?

Dove sono nate e come si preparano le chiacchiere, l'amatissimo dolce di Carnevale

Conosciute per lo più con il nome "chiacchiere", queste golosità sono tra i dolci che non possono assolutamente mancare sulla tavole degli italiani nel periodo di Carnevale.

Tale tradizione affonda le proprie radici nel passato e in particolare le chiacchiere sono nate nell'antica Roma. Questo dolce, infatti, deriva dai dolcetti romani chiamati frictilia, che si preparavano per festeggiare i Saturnali.

Oltre al gusto, i punti forti di questo dolce sono la velocità e la facilità della preparazione. Si tratta, infatti, semplicemente di un impasto preparato con pochi ingredienti:

• farina

• burro

• zucchero

• vanillina

• uova

• un goccio di liquore, se si vuole

Le chiacchiere sono poi fritte nella classica forma a striscioline. Immancabile è, infine, lo zucchero semolato o a velo, con cui le chiacchiere sono cosparse per ottenere il loro sapore unico.

Come si chiamano le chiacchiere, le frappe o le bugie in Italia? I diversi nomi dei dolci di Carnevale

Le tradizioni sono profondamente legate alla provenienza geografica. Questo vale soprattutto per un Paese come l'Italia, ricchissimo di tradizioni locali e regionali anche molto diverse tra loro.

Questo è il motivo per cui un dolce come le chiacchiere ha diversi nomi, che possono suonare strani alle orecchie delle persone che abitano in altre regioni. Ad esempio, in Lombardia questo dolce è chiamato chiacchiere, ma se ci spostiamo, ecco che ci si imbatte in nomi diversi, come:

• frappe

• bugie

• galani

• crostoli

• cenci

• sfrappole

• cioffe

• gale

• gasse

• lattughe

• intrigoni

• fiocchetti

• maraviglias

Il termine "chiacchiere" appartiene alla tradizione lombarda ma non solo, essendo assai diffuso anche nel sud Italia.

"Bugie", invece, è un termine piemontese che indica un dolce che presenta alcune variazioni rispetto a quello lombardo: è più piccolo, a forma di rombo e spesso ricoperto di marmellata o cioccolato.

Sulle tavole veneziane e veronesi troviamo invece i "galani", spolverati di zucchero semolato invece del classico zucchero a velo e aromatizzati con il vino bianco o il rosolio. Nel resto del Veneto e in Friuli si adotta il termine "crostoli", che invece conservano il sapore della grappa.

Spostandosi in altre zone d'Italia, si trovano altre sfumature degne di nota. Ad esempio, le "sfrappole" di Bologna, aromatizzate con liquore all'anice o rum.

In Toscana, questi dolci si chiamano "cenci" e sono a base di vinsanto. In Umbria, invece, ci sono le frappe, dalla forma attorcigliata e un condimento fatto con alchermes e miele.

Ancora, in Abruzzo e in Molise si parla di "cioffe", contraddistinte da scorza di limone e Marsala o vino bianco. Più a sud, invece, si usano anche limoncello o cognac.

Altre varianti sono le "gale" di Vercelli, con rum o grappa, bucce di limone e olio extravergine d'oliva nell'impasto; le "gasse" di Alessandria e le "lattughe" di Mantova, più piccole e con Marsala e limone

A Reggio Emilia troviamo gli "intrigoni", con scorze di limone, d'arancio, sassolino o anisetta; i "fiocchetti" di Rimini, che non hanno il liquore nell'impasto e, infine, le "maraviglias" sarde, che sono aromatizzate con liquori della tradizione locale come l'acquavite filu 'e ferru e la vernaccia, oltre al miele e alle scorze di limone grattugiate.

Che differenza c'è tra le chiacchiere e le frappe?

La differenza tra le chiacchiere e le frappe non è molta. Infatti, si tratta di due varianti dello stesso dolce di Carnevale e per questo motivo la preparazione dei due è molto simile.

Mentre il termine "chiacchiere" è usato in Lombardia, in Campania, in Basilicata, in Puglia, in Calabria e in Sicilia, questo dolce è chiamato con il nome "frappe" in Lazio, nelle Marche e in Umbria.

L'unica differenza tra chiacchiere e frappe è che le chiacchiere sono solitamente rettangolari e divisibili in striscioline, mentre le frappe sono più sottili e attorcigliate. Inoltre, nell'impasto delle frappe di solito è presente un po' di miele.

Che differenza c'è tra le chiacchiere e le bugie?

Anche nel caso delle bugie, le differenze tra questo dolce e le chiacchiere o le frappe sono molto poche. In realtà, le bugie, che sono un dolce piemontese, si distinguono per il fatto che molto spesso sono ripiene.

Infatti, le bugie sono preparate con lo stesso impasto delle chiacchiere, ma sono più piccole e a forma di rombo. Anche le bugie sono fritte e sono vendute sia vuote e ricoperte di zucchero a velo, che ripiene di marmellata o cioccolato, oppure ancora ricoperte di cioccolato.

