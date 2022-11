Tra le numerose competizioni e classifiche che prendono campo in tutto il mondo, come ogni anno dal 2016, la comunità di The Best Chef stila la classifica che definisce i top 100 chef del panorama mondiale. Ognuno di essi, viene selezionato tramite numerosi parametri: non solamente in base a notorietà e qualità delle materie prime.

In particolare, per stabilire il ranking finale, vengono presi in considerazione diversi fattori, quali la vision e il progetto imprenditoriale della cucina, o ancora la capacità di promozione del proprio brand.

Il migliore chef del mondo è spagnolo

Il progetto, creato nel 2015 dalla neuroscienziata polacca Joanna Slusarczyk e dal gastronomo italiano Cristian Gadau, si pone l’obiettivo di unire a livello globale i maggiori esponenti della gastronomia.

Anche quest’anno, nuovi volti e vecchie conferme si appropriano della propria eccellenza nella classifica The Best Chef 2022. Ma chi sono i migliori chef del mondo? In questo viaggio culinario in giro per il globo, conosciamo da più vicino alcuni dei cuochi più rilevanti della scena gastronomica attuale e quello che li rende così unici.

Il primo posto viene confermato per il secondo anno consecutivo dal madrileno Dabiz Muñoz con DiverXo, il ristorante da tre Stelle Michelin che con i suoi 360 euro per il menù degustazione, si qualifica come il ristorante stellato più costoso della Spagna.

Ma non è tutto, in quanto oltre a dare i natali al miglior chef del mondo, è ancora la Spagna a spiccare. Infatti, assieme a Muñoz, gli altri due cuochi ad occupare le prime cinque posizioni della classifica sono Joan Roca di Gerona, chef del Celler de Can Roca e Andoni Luis Aduriz di San Sebastián, chef del Mugaritz, 2 Stelle Michelin a Errenteria: tutti di origine spagnola.

Nel complesso, sono ben 15 gli chef spagnoli a rientrare in classifica, rendendo così la Spagna la più presente in lista.

I migliori chef italiani del mondo in classifica

Al secondo posto della classifica troviamo il danese René Redzepi, chef del Noma di Copenaghen, mentre per il primo italiano dobbiamo attendere la quarta posizione con Massimo Bottura, chef dell’Osteria Francescana, ristorante 3 stelle Michelin a Modena.

In particolare, quest’ultima edizione vede ben 14 chef italiani aggiudicarsi il riconoscimento all’interno della classifica The Best Chef. Un passo avanti in più rispetto allo scorso anno, in cui l’eccellenza italiana veniva attribuita “solamente” a 11 professionisti.

Secondo la selezione, l’Italia difende le sue origini culinarie con grandi nomi, spesso sottovalutati. Nello specifico, al 14° posto troviamo o Niko Romito del Reale di Castel di Sangro e alla 17° posizione Riccardo Camanini, chef del Lido84 sul lago di Garda. Al 26° posto si classifica Paolo Casagrande, originario di Treviso, ma in classifica con il Lasarte e le sue 3 Stelle Michelin nel cuore di Barcellona.

Rispettivamente in trentesima e trentaduesima posizione troviamo Mauro Uliassi, ed Enrico Crippa, mentre al 47° posto troviamo Giuseppe Iannotti, il quale nel corso dell’anno si è anche aggiudicato 2 Stelle Michelin a Telese Terme, in provincia di Benevento.

Prosegue la top100 al 58° con l'unica donna della classifica, Antonia Klugmann, protagonista di Masterchef 8, seguita al 59° posto da Floriano Pellegrino; in 68° posizione Felix Lo Basso con il suo Felix Lo Basso Home&Restaurant nel cuore di Milano. Arriviamo in 75° posizione per vedere l’unica trattoria in lista, quella di Diego Rossi, Trippa a Milano, mentre in 79° posizione troviamo Moreno Cedroni. Gli ultimi a chiudere la fila sono Domenico Marotta all'83° posto; il trentino Norbert Niederkofler con le sue 3 Stelle Michelin all’89° posto e infine, al 99° posto Stefano Baiocco che con la sua Villa Feltrinelli e le 2 Stelle Michelin.