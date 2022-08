Alcuni lotti di Coca-Cola sono stati ritirati dal mercato per via delle etichette non conformi alla legge. Il rischio chimico sembrerebbe escluso, ma attenzione ai lotti citati.

Un brand molto noto di bevande è finito sotto la lente di ingrandimento del Ministero della Salute in questi giorni tanto da aver indotto al ritiro del prodotto dal mercato. Stiamo parlando della Coca-Cola, la bevanda più famosa al mondo e presente sugli scaffali di qualsiasi supermercato.

Alcune confezioni sono state ritirate a causa di quello che il Ministero della Salute ha dichiarato come rischio chimico. Ecco i lotti a cui bisogna fare assolutamente attenzione; si tratta perlopiù di segnalazioni in via precauzionale, ma è bene che chi abbia acquistato questi prodotti li riconsegni per una sostituzione.

Coca-cola, quali sono i lotti ritirati per rischio chimico

La marca sotto osservazione è proprio Coca-Cola, la bevanda gassata più famosa del mondo, che unisce grande e piccini per il suo sapore unico. In questi giorni però è al centro di alcune polemiche in quanto il Ministero della Saluta ha dichiarato rischio chimico per alcuni lotti da non consumare assolutamente. In particolare della tipologia di bottiglie in vetro della Coca-Cola, vendute in confezioni da nove, che sono state prodotte nella sede di Nogara.

I lotti sotto osservazione sono i seguenti:

L2207087N, con scadenza in data 08 Luglio

2023 L2207077N con scadenza in data 07 Luglio 2023.

Il codice della bottiglia è 5449000000057, mentre quello che riguarda la cassa generale è 544900013512.

Per quanto inerente ai lotti coinvolti troviamo:

01L2207087N

02L2207087N

03L2207087N

I motivi che hanno indotto il Ministero della Salute a ritirare la Coca-Cola

La decisione è stata presa in quanto inizialmente si era pensato ad un rischio chimico dannoso per la salute; nello specifico le etichette delle bottiglie sotto osservazione non sono a norma di legge.

Il Ministero della Salute non può permettere che circoli una bevanda o un alimento con una dicitura errata o mancante poiché ci potrebbe essere gravi conseguenze. Fortunatamente non è questo il caso, dato che nel caso specifico sulle etichette è riportata la dicitura “Zero zuccheri”, nonostante in realtà ci siano.

Un piccolo errore di distrazione che non porta a gravi conseguenze. Nei casi in cui non volete assolutamente assumere zuccheri, è bene che stiate molto attenti ai lotti citati, poiché li contengono.

