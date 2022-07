Quest’estate sembra esserci un attentato ai nostri aperitivi, soprattutto quelli di chiara provenienza caraibica. Dopo il ritiro di molti lotti delle Tortilla Chips per possibile contaminazione da atropina e scopalamina, il Ministero della Salute annuncia il ritiro di alcuni lotti del cocktail Mai Tai. Mentre per le Tortilla Chips il rischio era di contaminazione chimica, stavolta si tratta di contaminazione da allergeni.

Ecco perché il "Mai Tai" è stato ritirato dal mercato

Si parla del Mai Tai confezionato in lattine da 100 ml prodotto dalla Nio Cocktails di Milano. Il Ministero ha diffuso tramite il sito ufficiale il divieto assoluto di consumare il cocktail Mai Tai per le persone allergiche alle mandorle o alla frutta secca con guscio. Infatti, sembra che le mandorle siano presenti, anche se non dichiarate, nello sciroppo d’orzata del cocktail Mai Tai a marchio Nio Cocktails. Insomma, una mancanza da parte della casa produttrice che è costato lo stop momentaneo alle vendite.

Nel comunicato non sono specificati i lotti ritirati. Il Ministero della Salute ha comunque allertato tutti gli allergici alle mandorle e alla frutta con guscio che avessero comprato il Mai Tai di Nio Cocktails di portarlo al supermercato perché potrebbe contenere allergeni per loro molto pericolosi. Il rischio è di shock anafilattico.

Cos’è il Mai Tai, il cocktail che è stato ritirato dal commercio

Il Mai Tai nasce come cocktail nella Los Angeles del 1944. Un miscuglio ben amalgamato di rum, lime, orzata e un liquore a base di un’arancia tipica dei caraibi. Mai Tai nella lingua di Tahiti significa ‘buono’.

Talmente buono che non bisogna aggiungere nessun altro ingrediente per gustarlo. Certo, un cocktail che mischia due alcolici non è mai leggero. L’ingrediente che spicca su tutti è il rum. Più è buono il rum usato per comporre il cocktail più il Mai Tai sarà soddisfacente.

