Fare un viaggio in Toscana e, in particolar modo, nelle splendide colline del Chianti è sempre una garanzia di estrema qualità enogastronomica. La bontà dei piatti tipici di questa zona, nonché la squisitezza dei vini, è infatti ormai proverbiale.

Onde assicurarci di assaporare il meglio di quello che la tradizione culinaria delle colline del Chianti ha da offrire, esploriamo le infinite possibilità di delizie e bontà che qui si possono mangiare.

Cosa mangiare nelle colline del Chianti: la varietà enogastronomica di questa zona della Toscana

Le colline del Chianti sono una delle mete che più ci vengono invidiate dai viaggiatori di tutto il mondo. Paesaggi idilliaci e borghi incantevoli qui fanno da cornice a una tradizione gastronomica che da sola riesce a costituire un piccolo microcosmo di piatti tipici.

La cucina di questa zona è all'insegna della semplicità. I prodotti che vengono utilizzati, infatti, sono quelli della terra e seguono il ritmo e il ricambio delle stagioni.

Naturalmente, non può mancare la tradizione di assaggiare i gustosi piatti chiantigiani con un bicchiere del vino principe di queste zone, ovvero il Chianti.

E, dunque, tra deliziosi oli e vini eccellenti, scopriamo quali sono i piatti irrinunciabili che fanno parte della tradizione di queste terre:

il Bardiccio

Quando si parla di "bardiccio", si intende un insaccato che ha la forma della salsiccia. A differenza di quest'ultima, però, il suo sapore è molto più deciso, in quanto sono stati aggiunti diversi aromi, come finocchietto selvatico e molto aglio.

Questo piatto è gustabile in diversi modi: con il sugo di pomodoro oppure cotto alla brace. Si tratta di uno dei piatti della tradizione popolare per eccellenza e ben si sposa con vini altrettanto corposi, come il Chianti Rufina.

Oltretutto, vagando per le sagre di questo spaccato di Toscana, è facile imbattersi nel cosiddetto "hamburdiccio", ovvero un hamburger preparato proprio con il Bardiccio.

i Ceci al cacciucco

Quando si pensa al "cacciucco" è assai facile che la propria mente immagini il tipico "cacciucco di pesce livornese". Per la verità, nelle colline chiantigiane viene preparata una variante che non prevede pesce, se non un'aggiunta di acciuga per insaporire.

Si tratta di una zuppa che può essere servita come piatto unico, dal momento che i ceci sono dei legumi ricchissimi non soltanto di proteine ma anche carboidrati e fibre.

Il termine "cacciucco" significa mescolanza o miscuglio. Ecco che questa ricetta prevede proprio il miscuglio di ceci (di ottima qualità) con bietole e pomodoro.

Un piatto così rassicurante e gustoso da poter essere chiamato "comfort food" a tutti gli effetti.

il Lampredotto

Può essere definito quasi un cibo da strada, da consumare nelle occasioni più vivaci e goderecce della vita.

Il lampredotto è una sorta di trippa preparata con la parte più consistente dello stomaco del bovino e poi cotta con pomodoro, sedano, cipolla e prezzemolo.

Il modo più comune con cui mangiare il lampredotto nel Chianti e, in generale, nel fiorentino, è quello di assaggiarlo come imbottitura dei panini (o delle semelle, ovvero i panini di Firenze).

Spesso vengono aggiunti degli ulteriori condimenti, come olio piccante o salsa verde (prezzemolo e aglio). Spesso viene addirittura intinto nel sugo di pomodoro, per un'ulteriore esplosione di gusto.

gli spaghetti al Chianti

Questi spaghetti vengono proposti in numerosi ristoranti, osterie e agriturismi della zona del Chianti. Sono divenuti così popolari che ora vengono preparati anche in altre zone d'Italia.

Si tratta di un piatto dalla preparazione piuttosto semplice, purché si abbia a disposizione un ottimo Chianti.

Innanzitutto, si deve stufare del porro e poi aggiungere gradualmente il Chianti, finché non si crea una sorta di cremina da aggiungere agli spaghetti.

Per un risultato ulteriormente gustoso, viene aggiunta anche la pancetta.

Naturalmente, in ogni luogo si proverà ad assaggiare questo primo piatto, sarà presentata una diversa variante, dall'aggiunta di noce moscata all'aggiunta di pecorino (che ovviamente non è chiantigiano).

la pesca "cotogna" di Rosano

Questa pèsca ha preso il nome dal paesino del Sud di Firenze dal quale proviene, Rosano, sulla riva sinistra dell'Arno. Qui vengono prodotti due tipi di pesche: quelle "burrone", a pasta bianca, e le famosissime "cotogne" che generalmente sono a pasta gialla e con la polpa che presenta delle sfumature rosse verso il nocciolo.

Pare proprio che questa famosa pèsca sia a rischio di estinzione a causa dello sfruttamento intensivo del territorio e delle necessità del mercato di avere frutti tra di loro omogenei.

Ad ogni modo, se siete dalle parti delle colline del Chianti, soprattutto nel mese di settembre, quando si raccolgono questi frutti, una buona idea è quella di assaggiarli a crudo oppure, di nuovo, intinti nel vino rosso.

l'Olio Chianti Classico DOP

Non si può concludere questa lista dei prodotti più tipici da assaggiare nelle colline del Chianti senza menzionare l'olio prodotto in queste zone. Dal colore verde intenso e brillante e dall'odore fruttato, è indicatissimo per i palati più sensibili. Non serve nemmeno dire che accompagna alla perfezione tantissimi piatti, chiantigiani e non.

L'offerta culinaria delle colline del Chianti è indiscutibilmente ricca e deliziosa, tanto che la zona è una delle più celebri a livello mondiale per il turismo enogastronomico, e tra agriturismi, Wine resorts dedicati alla degustazione del vino, e i numerosi e ottimi ristoranti locali, c'è solo l'imbarazzo della scelta.