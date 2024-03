Lidl, la nuova colomba Deluxe al caramello salato va a ruba: quanto costa e chi la produce

Così come l'uovo della stessa linea, anche la Colomba Deluxe di Lidl al caramello salato e cioccolato va a ruba, Vediamo quanto costa, quali sono gli ingredienti e perché secondo i consumatori è un prodotto quasi unico.

Colomba Deluxe di Lidl al caramello salato: ecco quanto costa

I clienti affezionati di Lidl vanno pazzi per la linea Deluxe. Oltre all'uovo di Pasqua al caramello salato, c'è anche la colomba. Un prodotto ovviamente diverso da quello classico, con un sapore unico. Non solo, anche gli ingredienti non sono male: ci sono perfino le uova da allevamento a terra e il lievito madre. Per essere una colomba industriale, per altro di un discount, lo standard è alto.

Prima di vedere quanto costa, vi proponiamo la lista completa degli ingredienti:

• farina di grano tenero tipo 0;

• uova fresche;

• zucchero;

• 11% cioccolato (44% pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, burro, emulsionante: lecitina di soia);

• burro;

• 10% caramello salato [zucchero, latte condensato zuccherato (latte zucchero), sciroppo di glucosio, 6% burro salato (latte, sale), emulsionante: mono- e digiceridi degli acidi grassi; 0,65 sale];

• lievito naturale (farina di grano, acqua, lievito di birra);

• latte intero fresco pastorizzato;

• 3% cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma vanillina);;

• emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi

• sale;

• aromi.

Ovviamente, gli ingredienti non sono gli stessi di una colomba di Pasqua artigianale, ma ribadiamo che stiamo parlando di un prodotto destinato alla grande distribuzione, quindi industriale. Ma quanto costa la Deluxe al caramello salato di Lidl? Il prezzo è 6.99 euro.

Chi produce la Colomba Deluxe di Lidl al caramello salato?

La Colomba Deluxe di Lidl al caramello salato e cioccolato, nella confezione da 750 grammi, costa 6.99 euro. Questo significa che il prezzo al chilo è pari a 9.32 euro. Una cifra ottima, vista la particolarità del dolce, gli ingredienti e, soprattutto, la bontà.

Ciliegina sulla torta? La Colomba Deluxe è prodotta da Maina, grande e famosa azienda dolciaria, per Lidl. Come tutti i prodotti della linea, vanno a ruba. Pertanto, se siete interessati dovete correre in uno dei punti vendita della catena tedesca. Gli articoli si possono acquistare solo nei negozi fisici e sono esclusi dallo shopping online.

Nel 2024, i prodotti di Pasqua Deluxe vengono esposti a partire da lunedì 11 marzo e restano disponibili fino ad esaurimento scorte. Queste ultime, è bene ribadirlo, non sono mai troppe. Ergo: se siete interessati dovete sbrigarvi.