Come conservare il casatiello? Ecco cosa c'è da sapere

I napoletani lo sanno bene: il casatiello fa rima con Pasqua, ma ormai si mangia tutto l'anno. Viene considerato un finger food, perfetto in ogni occasione: dai pranzi importanti alle scampagnate fuori porta. Vediamo come conservare questa prelibatezza e per quanto tempo si mantiene.

Come conservare il casatiello? Ecco cosa sapere

Se non avete mai assaggiato il casatiello non sapete cosa vi perdete. Chiamarlo pizza rustica è riduttivo. Basta un boccone per avvertire un'esplosione di sapori: dal tipico salame napoletano al provolone semi-piccante, passando per i cicoli. E' impossibile spiegare a parole il gusto di questa prelibatezza partenopea. Un tempo considerata la ricetta tipica della Pasqua, oggi si consuma tutto l'anno.

Non a caso, il casatiello si trova in vendita in tutti i forni napoletani. Inoltre, grazie allo shopping online si può ricevere a domicilio in ogni zona d'Italia. Insomma, questa ciambella salata farcita con salumi e formaggi e con le uova in superficie si può consumare ovunque e in ogni occasione. Ma come si può conservare?

Innanzitutto, è bene sapere che il casatiello si mantiene a temperatura ambiente, in un luogo fresco e asciutto, per un massimo di quattro giorni. E' importante, però, chiuderlo in un contenitore ermetico. In questo modo andrete a preservare la sua freschezza. In alternativa, potete utilizzare la pellicola per alimenti, facendo attenzione a coprirlo completamente.

Il trucco in più? Avvolgete il casatiello in un canovaccio di cotone pulito e inseritelo in un sacchetto alimentare con chiusura ermetica. Così facendo, la ciambella resterà morbida come appena sfornata. Ricordate sempre che questa prelibatezza non va conservata in frigorifero.

Come ammorbidire il casatiello napoletano?

Il casatiello, essendo un prodotto di panificazione, tende ad indurirsi con il passare dei giorni. Se avete seguito il trucchetto citato sopra, resterà morbido fino al terzo giorno. Se è indurito, invece, potete ammorbidirlo mettendolo qualche minuto in forno.

Come posso congelare il casatiello?

Il casatiello non va congelato perché, anche se in superficie, contiene le uova. Queste ultime, pur essendo sode, tendono a cambiare sapore con il congelamento. Pertanto, inserendo la ciambella nel freezer si va ad alterare la sua qualità. Al contrario, se non avete utilizzato le uova potete tranquillamente congelarlo e consumarlo entro 3 mesi. Ovviamente, dovete usare contenitori o sacchetti con chiusura ermetica e riscaldarlo in forno prima del consumo.

Quando si può mangiare il casatiello?

Anche se la tradizione culinaria suggerisce di consumare il casatiello il giorno di Pasqua, così come la pastiera napoletana, oggi si può mangiare tutto l'anno. Si tratta di una ricetta ricca e sostanziosa, per cui è consigliato di non eccedere con le quantità e, se possibile, metterlo in tavola come piatto unico, magari accompagnandolo con una bella insalata.

Quanto costa un casatiello al kg?

Generalmente, il casatiello costa tra i 25 e i 35 euro al chilo. Considerate che una ciambella, nella maggior parte dei casi, pesa intorno a 1,5 kg.