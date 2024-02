In frigo o sott'olio, sai come conservare il tartufo? Ecco 5 segreti che fanno al caso tuo

Come conservare il tartufo? Ecco tutti i metodi da usare per conservare al meglio questo alimento pregiato.

Il tartufo rappresenta sicuramente una delle materie prime più esclusive e apprezzate nel mondo. Dal tartufo bianco allo Scorzone, dal Bianchetto al tartufo invernale: insomma, le varietà del tartufo sono davvero tantissime, rendendolo uno dei prodotti più pregiati e rari da trovare.

Data la sua esclusività, il prezzo del tartufo può raggiungere anche oltre migliaia di euro al kg.

Proprio per questo motivo, è fondamentale imparare a conservare il tartufo al meglio, al fine di mantenere completamente intatti i suoi aromi e sapori.

In questo articolo, quindi, vediamo come conservare il tartufo in casa e quali sono i 5 trucchi da conoscere per assicurare che il sapore e gli aromi del tartufo restino perfetti anche dopo qualche giorno.

Come conservare il tartufo: 5 trucchi

Innanzitutto, prima di andare ad elencare le diverse modalità per conservare al meglio il tartufo in casa, una premessa. È sempre consigliabile consumare il tartufo fresco, il prima possibile.

Infatti, più il tartufo si consuma fresco, più il suo gusto unico sarà assaporato al meglio.

Vediamo ora quali sono i 5 trucchi per poter conservare il tartufo, al fine di mantenere intatti sapori e profumi:

• in frigorifero;

• in freezer;

• sott’olio;

• con una salsa;

• nel riso.

Dunque, per poter conservare al meglio il tartufo è essenziale conoscere al meglio come procedere correttamente alla sua conservazione ottimale, in base alla modalità che si preferisce.

Conservare il tartufo in frigorifero

Sicuramente il modo più semplice e, per questo, anche più comune di conservare il tartufo è quello di conservarlo in frigorifero.

A questo proposito, quando si decide di conservare il tartufo all’interno del frigo, bisogna tenere conto che si hanno solo pochi giorni per poter gustare al meglio questo prodotto.

In generale, i tempi di conservazione del tartufo nel frigorifero cambiano a seconda del tipo di tartufo: dai 3/4 giorni per il tartufo bianco pregiato fino anche ad una settimana se si tratta del tartufo nero pregiato.

In questo caso, la tecnica di conservazione del tartufo in frigorifero è piuttosto semplice. Va detto però che la cosa più importante che non deve essere assolutamente fatta è quella di lavare prima il tartufo.

Infatti, se si lava il tartufo prima di conservarlo in frigo, il rischio è quello di rovinare questo ingrediente, prima di consumarlo.

Un altro consiglio da ricordarsi quando si va a conservare il tartufo in frigo è quello di avvolgere questo ingrediente all’interno di una carta assorbente (da cambiare ogni giorno) e di inserire il tartufo in un contenitore ermetico.

Conservando il tartufo in un contenitore di vetro chiuso ermeticamente, infatti, si evita che il forte profumo di questo alimento contamini altri cibi.

Conservare il tartufo in freezer

Se hai bisogno di un metodo di conservazione del tartufo più lungo, sicuramente quello più adatto è quello del freezer.

A questo proposito, con questo metodo il tartufo può essere conservato anche per un anno. Va detto che in questo caso è fondamentale pulire al meglio l’alimento, andando a rimuovere qualsiasi tipo di residuo di terra.

Anche qui è fondamentale non lavare mai il tartufo prima di metterlo in freezer.

Per la sua conservazione ottimale in freezer, il consiglio è quello di inserirlo in un sacchetto sottovuoto così da evitare che il suo aroma vada a contaminare anche gli altri alimenti.

Subito dopo averlo tolto dal freezer, per consumarlo, il consiglio è quello di grattugiarlo subito, così da evitare che dopo il suo completo scongelamento, il tartufo risulti essere troppo morbido.

Come conservare il tartufo sott’olio o in salsa

Tra gli altri metodi meno comuni per conservare al meglio il tartufo, ci sono anche quelli del sott’olio e di preparare una salsa.

Cominciamo con il metodo del tartufo in salsa. In questo caso, il metodo consiste nel preparare una vera e propria salsa al tartufo, semplicemente andando a grattugiare il tartufo, e aromatizzandola con olio di oliva, sale e pepe.

Basterà poi mescolare bene fino a quando non si otterrà una crema al tartufo, ottima per delle bruschette o per accompagnare qualsiasi tipo di piatto.

Per quanto riguarda il tartufo sott’olio, il procedimento è comunque piuttosto semplice. Basta infatti mettere il tartufo tagliato a scaglie in un barattolo di vetro e ricoprirlo di olio extravergine di oliva.

In questo modo si potrà consumare il tartufo anche fino a 10 giorni dopo. Inoltre, una volta consumate tutte le scaglie, si potrà anche utilizzare l’olio aromatizzato al tartufo, come ottimo condimento.

Come conservare il tartufo nel riso

Tra le alternative di conservazione del tartufo meno conosciute c’è anche quella di conservare il tartufo nel riso.

A questo proposito, significa conservare il tartufo all’interno di un barattolo di vetro completamente coperto di riso.

Si tratta, tuttavia, di un metodo che rischia di asciugare troppo questo alimento, rendendolo eccessivamente secco.

Per questo motivo, il consiglio è quello di adottare questo metodo soltanto se si intende consumare il tartufo entro pochi giorni.

Si otterrà non soltanto la conservazione del tartufo, ma anche un ottimo riso aromatizzato al tartufo.

