Come conservare la pastiera? Vediamo quali sono i 3 migliori trucchi per far durare più a lungo possibile il dolce pasquale napoletano.

Dolce tipico napoletano, la pastiera si consuma principalmente nel periodo pasquale. Ovviamente, niente e nessuno vieta di mangiarla tutto l'anno. Vediamo come conservare al meglio questa prelibatezza, evitando che vada a male.

Come conservare la pastiera? Ecco 3 migliori trucchi

Non è Pasqua senza una fetta di pastiera, non solo a Napoli, patria del dolce, ma in tutta Italia. Ormai, infatti, questa prelibatezza viene preparata in tutto lo Stivale e se non ci sono pasticcerie a portata di mano si può sempre ricorrere all'acquisto online. Realizzata con la pastafrolla e un ripieno di grano precotto, ricotta, canditi, scorza d’arancia e di limone, miele millefiori e altri ingredienti, la pastiera si deve conservare nel modo corretto, altrimenti si rischia di gettarla prima del tempo.

Generalmente, il dolce napoletano si mantiene a temperatura ambiente, in un luogo fresco e asciutto, per una settimana, massimo 10 giorni. Se vi state chiedendo come mai, nonostante la ricotta, si possa conservare fuori dal frigo, la risposta la trovate nei canditi. Sono loro, infatti, a permettere l’integrità del ripieno e la sua umidità. Di seguito, i 3 migliori trucchi per conservare la pastiera:

• a temperatura ambiente, in un luogo fresco e asciutto , coprendola con un panno pulito, carta stagnola o una campana di vetro;

• in frigorifero, solo se coperta completamente con dei fogli di alluminio. In alternativa, si può utilizzare la pellicola trasparente o la carta forno;

• in congelatore, sia cruda che già cotta, intera o a fette, per un massimo di 3 mesi.

Quanti giorni si mantiene la pastiera fuori dal frigo?

Se decidete di conservare la pastiera fuori dal frigo, ovviamente in un luogo fresco e asciutto, potete tenerla massimo dieci giorni. Osservando i trucchi citati in precedenza, il dolce si manterrà fragrante e goloso come appena sfornato. Ricordate sempre che la pastiera va sformata solo quando è completamente fredda, altrimenti si rischia di buttare tutto nel secchio dell'umido, e va coperta di zucchero a velo prima di servirla e mai calda.

Come scongelare una pastiera cotta?

Quando decidete di scongelare una pastiera cotta è consigliato fare un primo passaggio in frigo. In questo modo, andrete a mantenere la catena del freddo. Appena il dolce sarà morbido si potrà mangiare, ricordando di lasciarla a temperatura ambiente per qualche ora, prima del consumo.

Come si può conservare il grano cotto?

Generalmente, una confezione di grano cotto, una volta aperta, si può conservare in frigorifero per 3 giorni al massimo. In alternativa, potete metterlo in congelatore, all’interno di un contenitore a chiusura ermetica, fino a 1/2 mesi.