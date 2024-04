Come conservare lo zenzero? Ecco 5 trucchi efficaci per evitare gli sprechi

Se sei tra gli utilizzatori dello zenzero, presta attenzione a come lo conservi: con questi 5 trucchi eviti sprechi. Ecco quali sono.

Tra gli ingredienti entrati prepotentemente nelle nostre diete negli ultimi anni c’è lo zenzero. Una radice dalle innumerevoli proprietà il cui nome scientifico è Zingiber officinale.

La radice è ormai diffusa in tutta Europa grazie alle sue innumerevoli proprietà.

Infatti si tratta di una radice commestibile, molto usata sia in cucina ma anche in erboristeria originaria del sud-est asiatico marittimo, ma da molti anni è coltivata anche in Italia.

Tante le proprietà e i benefici dello zenzero, soprattutto sull’apparato digerente.

Ma una volta acquistata come si conserva? Ecco 5 formidabili trucchi per conservarla al meglio evitando sprechi.

Con questi 5 trucchi, conservi lo zenzero: ecco quali sono

Tra le piante e le radici più usate nel mondo da più di 3000 anni, c’è lo zenzero, in tutte le sue varianti, fresco o in polvere, puro o associato ad altri ingredienti.

La parte che viene usata è la radice in gergo tecnico chiamata anche rizoma. Il suo gusto è molto piccante e pungente tanto da dare ai piatti un buon gusto facendoli diventare molti digeribili.

Tanti gli effetti e i benefici dello zenzero, già riconducibili a prima del medioevo: la radice infatti aiuta a combattere disturbi legati all’apparato digerente e viene commercializzato come rimedio naturale per ridurre la nausea o calmare eventuali mal di stomaco. .

Inoltre ha un alto potere anti-infiammatorio con effetti dimagranti e metabolici non del tutto trascurabili.

Alcuni studi hanno evidenziato una certa correlazione tra assunzione di zenzero e miglioramento sia dell’effetto dimagrante, sia di alcuni parametri metabolici come la colesterolemia e la glicemia.

Ma come si conserva una volta iniziato il suo utilizzo?

Come conservare al meglio lo zenzero fresco?

Lo zenzero è una delle piante aromatiche più usate in cucina e non tutti sanno che può essere coltivata in casa.

Si sa però che la pianta non ha un ciclo annuale e per questo è molto importante sapere i trucchi che meglio permettono di conservare lo zenzero fresco evitando inutili sprechi e mantenendo i rizomi pronti per essere consumati.

Se volete conservare lo zenzero fresco senza che perda le sue qualità e il suo sapore piccante basta riporlo in frigo all’interno di un sacchetto per alimenti trasparente o in una busta in carta.

Se intera e conservata nel sacchetto per alimenti si conserva per alcune settimane mentre se è stata già pulita e taglaita si conserva per 7-10 giorni senza particolari difficoltà.

Il succo dello zenzero invece non può essere conservato così a lungo. Può essere conservata in una bottiglia di vetro in frigo per al massimo 2 giorni.

Come conservare lo zenzero in congelatore

Se vi state chiedendo se lo zenzero fresco può essere congelato, bene la risposta è assolutamente si.

Basta sistemarlo in un contenitore a chiusura ermetica già pelato e tagliato a pezzettini.

In questo modo la radice può essere conservata fino a 3 mesi, scongelando il quantitativo che serve e lasciando la restante parte nel freezer sempre ad una temperatura di -18 gradi centigradi.

Anche lo zenzero grattugiato può essere conservato in freezer sempre con la stessa procedura, contenitore ermetico così che non assorbirà gli odori esterni.

Oltre al freezer, lo zenzero grattugiato può essere conservato anche in frigo fino a 10 giorni.

Come mantenere la radice di zenzero?

Uno dei metodi più usati per mantenere la radice di zenzero più a lungo possibile è quella di metterla sotto spirito.

L’alcool, mantiene intatte le proprietà nutrizionali senza alterarne il sapore.

La radice può essere messa nella vodka, o nello sherry. Meno usati sono il sakè, e l’aceto di riso.

Dove si mette lo zenzero fresco?

Lo zenzero fresco può essere usato per dare aroma a minestre, riso, carni, pesci, frutti di mare, ortaggi ma anche tofu, salse e marinate.

Tagliato e sminuzzato può essere usato per preparazioni non solo salate ma anche per dolci, biscotti, frutta, confetture e bevande.