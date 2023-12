Come conservare il panettone? Trucchi e consigli per mantenerlo morbido e fragrante

Come conservare il panettone? Vediamo quali sono i segreti per mantenere morbido e fragrante il dolce di Natale per eccellenza.

Nel periodo delle feste natalizie, in tutte le case italiane fanno bella mostra diverse confezioni di panettone. Se non avete intenzione di consumarli entro poco tempo, è bene conoscere alcune regole: vediamo come conservare e mantenere fragrante il dolce di Natale per eccellenza.

Come conservare il panettone? Le regole per mantenerlo morbido

Non c'è Natale senza panettone. Anche quanti non lo amano particolarmente, almeno una fetta "per devozione" devono mangiarla. Considerando che, nella maggior parte dei casi, questi dolci natalizi si trovano nelle case quasi fino a Pasqua, vediamo come mantenerli morbidi e fragranti più a lungo. Prima di vedere come conservare il panettone, è necessaria una precisazione.

I prodotti industriali hanno una data di scadenza piuttosto lunga, solitamente fino alla primavera. Questo significa che, se non aperti, si mantengono naturalmente fragranti. E' bene, però, conservarli in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. La temperatura ideale è compresa tra i 25° e i 30°. Rispettando queste poche regole, il panettone resterà ottimo fino alla data indicata sulla scatola. Un segreto per quando l'aprirete? Prima di consumarlo tenetelo per 30 minuti vicino ad una fonte di calore: sembrerà come appena sfornato.

Il discorso cambia quando la confezione viene aperta oppure se si tratta di un panettone artigianale, con con creme e farciture. Innanzitutto, è bene non lasciare mai troppa aria nella busta, in modo da non farlo seccare, e chiuderla bene con un laccetto. In queste condizioni, il prodotto si mantiene per circa 30 giorni dall'apertura.

Il panettone si può congelare? Dipende dagli ingredienti

Nel caso di panettone con uvetta e canditi, la conservazione è data proprio da questi due ingredienti che, rilasciando acqua, evitano di farlo seccare. In alternativa, il dolce può essere posto all'interno di una scatola di latta con una mela. Quest'ultima assorbirà tutta l'umidità e lo manterrà morbido. Se non possedete una contenitore di questo tipo potete optare per un sacchetto di plastica per alimenti.

Per quanto riguarda i panettoni farciti o con creme, il discorso è completamente diverso. Generalmente, devono essere conservati in un sacchetto per alimenti n frigorifero per massimo 4 giorni. Prima di essere consumati, devono essere tirati fuori un po' prima e messi vicino ad una fonte di calore. Considerando che stiamo parlando di farciture, non andate mai oltre la data di scadenza.

Infine, c'è anche un'altra modalità di conservazione che vale la pena menzionare. I panettoni, così come i pandori, possono essere tranquillamente congelati. Ovviamente, fate attenzione agli ingredienti ed evitate di farlo con i prodotti che presentano creme o farciture importanti. Possono essere riposti in freezer sia interi che a fette, inseriti negli appositi sacchetti per il congelamento. In questo modo potrete conservarli per un periodo massimo di tre mesi.