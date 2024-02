Come e quando piantare l'aglio? Ecco 7 semplici consigli che devi assolutamente seguire

Come e quando piantare l’aglio? Ecco tutti i metodi da conoscere per piantare al meglio l’aglio e ottenere ottimi risultati.

L’aglio rappresenta una materia prima piuttosto comune e utilizzata molto spesso nelle case, per cucinare qualsiasi tipologia di piatto: dagli antipasti ai primi piatti fino ai secondi.

In molti si domandano cosa devono fare per piantare l’aglio in casa e sono alla ricerca di alcuni consigli da conoscere per ottenere delle piante di aglio perfette.

In questo articolo, dunque, vediamo tutto ciò che riguarda la semina dell’aglio e la coltivazione, così da non commettere alcun tipo di errore per il procedimento di raccolta e coltivazione dell’aglio.

Tutto sulla semina dell’aglio

La procedura di coltivazione e di semina dell’aglio, contrariamente a quanto può sembrare, risulta essere giusto semplice e non necessita di particolare impegno.

Tuttavia, la cosa più importante è gestire questo processo di semina con cura e attenzione per evitare di mettere a rischio la crescita ottimale dell’aglio.

La prima cosa da sapere, quindi, è quando piantare l’aglio, ovvero qual è il periodo migliore per cominciare a seminare e coltivare l’aglio.

A questo proposito, l’aglio potrebbe essere piantato all’inizio del periodo autunnale. In alternativa, un altro periodo particolarmente adatto per la semina dell’aglio è quello della fine del periodo invernale.

Come scegliere allora quando cominciare a coltivare l’aglio? Secondo i suggerimenti degli esperti, per scegliere il periodo migliore per la semina dell’aglio, bisogna fare riferimento alla zona in cui ci si trova.

Dunque, per chi vive in una zona caratterizzata da un clima mite, ad esempio nelle Regioni del Centro e del Sud Italia, in questo caso la semina dell’aglio è consigliabile nel mese di ottobre.

Mentre, per quanto riguarda le zone un po’ più fredde e umide, ovvero nelle Regioni del Nord Italia, il consiglio è quello di seminare l’aglio durante il periodo compreso tra la metà di febbraio e metà di marzo.

Ricapitolando, uno dei sette consigli da conoscere per piantare l’aglio al meglio è proprio questo: scegliere con attenzione il periodo per piantare l’aglio.

Come scegliere i bulbi per coltivare l’aglio

Passiamo ora al secondo consiglio da seguire per la coltivazione dell’aglio, relativo ad un importante tema, ovvero quello della scelta dei bulbi migliori.

In tal senso, al momento della semina dell’aglio è importante utilizzare gli spicchi più esterni, possibilmente di dimensioni grandi, che hanno un aspetto sano e forte. A questo proposito, pochi sanno che, i bulbi migliori per la semina dell’aglio sono quelli a forma arcuata.

Se si ha intenzione di conservare i bulbi dell’aglio per un certo periodo di tempo prima dell’arrivo del periodo di semina, è importante conservarli in un luogo buio e poco umido, preferibilmente con una temperatura intorno ai 0° C. È proprio questo il terzo consiglio da conoscere per la coltivazione dell’aglio.

Come coltivare l’aglio: il consiglio da ricordare

Passiamo ora ad uno dei passaggi più importanti, ovvero: come coltivare l’aglio? In questo senso, il quarto consiglio da conoscere è quello di seminare l’aglio in piccole buche, della dimensione tale da contenere gli spicchi scelti.

Dunque, con un picchetto si potrà scavare una fila di fori, dalla profondità di circa 2 o 3 cm, con una distanza tra i vari fori di circa 10 cm.

Se si ha intenzione di coltivare diverse file, è importante distanziare le varie file a circa 30 cm l’una dall’altra.

Quando è arrivato il momento di sistemare l’aglio nelle buche, un altro consiglio da tenere bene a mente è di rivolgere la punta verso l’alto, preferibilmente in esposizione di pieno sole.

Successivamente, bisogna coprire i piccoli bulbi con la terra smossa, lasciando l’apice del bulbo che fuoriesce dal terreno.

Va detto che, per chi non ha un giardino oppure un orto dove poter piantare l’aglio, è possibile farlo crescere anche in vaso, purché abbia abbastanza spazio e una buona esposizione solare.

Come annaffiare l’aglio

Una volta conosciuti tutti i cinque trucchi su come e quando coltivare l’aglio per garantire una crescita ottimale, passiamo ora agli ultimi due segreti, legati all’annaffiare correttamente l’aglio.

In questo caso, l’aglio che viene coltivato in orto non necessita di specifiche attenzioni per quanto riguarda l’irrigazione, in quando basterà annaffiare durante la stagione calda.

Per chi invece decide di coltivare l’aglio in vaso, in questo caso è bene annaffiare con una specifica costanza, evitando però di sottoporre la pianta ad una eccessiva umidità.

