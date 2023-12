Come mettere lo zucchero a velo sul pandoro? Attenzione a non fare come Chiara Ferragni

Non c'è Natale senza pandoro, e non c'è pandono senza zucchero a velo: ma come si mette in modo efficace? Sappiamo che spesso i più piccoli a occuparsi di questa ardua attività, mentre agli adulti non resta che restare a guardare. Attenzione, però, a non adottare il metodo di Chiara Ferragni.

Ecco come mettere lo zucchero a velo sul pandoro, il metodo più efficace è quello utilizzato dalla maggior parte degli italiani.

Come mettere lo zucchero a vero sul pandoro

Lo scorso anno fece scalpore il video di Chiara Ferragni che guarniva il suo pandoro rosa con lo zucchero a velo: il metodo utilizzato dall'imprenditrice digitale non rispecchiava affatto le abitudini degli italiani.

Infatti, nel brevissimo video pubblicato sui social, la Ferragni utilizzava un colino per spargere delicatamente e omogeneamente lo zucchero a velo sul suo pandoro per sponsorizzarlo. Inutile dire che nei commenti si è scatenato il caos.

Ma come si mette lo zucchero a velo sul pandoro? Non c'è una regola precisa per spargere la decorazione bianca sul dolce natalizio, ma certamente il metodo preferito dalla maggior parte degli italiani è quello più brusco.

Ecco quindi che alla fine del pranzo di Natale, i più piccoli attirano l'attenzione dei commensali mettendosi in piedi sulla sedia: dopo aver aperto la bustina di zucchero a velo, la versano sul pandoro, per poi chiudere la confezione e agitarla con energia "brutalità", con il rischio che la polvera esca fuori.

Zucchero a velo sul pandoro, come metterla in modo originale

Al di là delle tradizioni, dei dolci tipici natalizi, e del metodo utilizzato dagli italiani per guarnire il pandoro, non bisogna però dimenticare che "anche l'occhio vuole la sua parte".

Esistono infatti dei metodi alternativi per mettere lo zucchero a velo sul pandoro e rendendo davvero originale e gourmet.

Chiara Ferragni, per riprendere l'esempio precedente, aveva anche spiegato ai fan come utilizzare gli stencil in dotazione con il suo pandoro benefico. Con la tipica forma a occhio che la identifica, il pandoro rosa diventava originale e unico.

Prima mettere lo zucchero a velo, quindi, bisognava appoggiare lo stencil nella parte superiore del pandoro (quella più stretta) e farlo aderire bene. A questo punto si poteva far cadere "a pioggia" lo zucchero a velo rosa tutto intono alla figura: terminato il procedimento e rimosso lo stencil, ecco apparire l'occhio di Chiara Ferragni sul pandoro!

Lo stesso metodo si può utilizzare anche con moltissime altre forme geometriche e non, basta semplicemente acquistare gli stencil.

Come tagliare il pandoro

Subito dopo aver messo lo zucchero a velo sopra al pandoro - utilizzando il metodo preferito - non resta che tagliarlo a fette e gustarlo in compagnia.

Il metodo più semplice (e probabilmente più diffuso) prevede un taglio verticale, dall'alto verso il basso per formare una fetta allungata e sottile.

Con un tocco di originalità e fantasia, possiamo decidere di tagliare il pandoro in orizzontale, realizzando delle bellissime fette a forma di stella: belle da vedere, e buone da mangiare.

Se abbiamo anche dei bambini in casa, possiamo accompagnare la fetta di pandoro con un po' di panna o del mascarpone: il dolce è servito!