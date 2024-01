Questo trucco (che in pochi conoscono) rende più buono il tuo caffè: la scienza conferma

Il caffè non è soltanto un rito, ma un momento di estasi per il palato. Ovviamente, a patto che sia davvero buono e non - come si suol dire - acqua sporca. Vediamo come rendere il caffè più buono.

Come rendere il caffè più buono: il trucco confermato dalla scienza

Al giorno d'oggi, si può bere un buon caffè in ogni angolo del mondo. Ovviamente, ci riferiamo all'espresso e non a quella specie di bevanda che spacciano per caffè e altro non è che un po' di acqua con un miscuglio di polvere solubile.

Napoli è la patria della "tazzulella 'e café", ma non viene dalla cittadina ai piedi del Vesuvio il trucco per renderlo più gustoso. Secondo una ricerca degli scienziati del Dipartimento di Chimica dell'Università dell’Oregon, negli Stati Uniti, pubblicata sulla rivista Matter, c'è un piccolo segreto che lo rende molto, molto più buono.

Per fare un ottimo espresso, a detta dei ricercatori, bisogna aggiungere un piccola quantità d'acqua ai chicchi di caffè immediatamente prima di macinarli. Questo trattamento va a ridurre la quantità di elettricità statica che si genera durante la macinatura. Durante la macinazione, infatti, l'attrito dei chicchi genera elettricità, per cui le particelle di caffè si aggregano e si attaccano al macinino. Christopher Hendon, chimico dei materiali dell'Università dell’Oregon alla guida della ricerca, ha dichiarato:

L'umidità, che si tratti di umidità residua all'interno del caffè tostato o di umidità esterna aggiunta durante la macinatura, è ciò che determina la quantità di carica che si forma durante la macinazione. L’acqua non solo riduce l'elettricità statica e quindi il disordine durante la macinazione, ma può anche avere un impatto notevole sull'intensità della bevanda e, potenzialmente, sulla capacità di accedere a concentrazioni più elevate di sapori favorevoli.

Acqua nei chicchi prima della macinatura: perché il caffè è più buono

Mettere un po' d'acqua nei chicchi prima della macinatura rende il caffè più buono perché, riducendo la carica elettrostatica, il sapore viene esaltato. Allo stesso modo, anche il gusto e l'intensità dell'espresso cambiano in modo positivo.

Christopher Hendon consiglia di aggiungere circa 20 microlitri di acqua per grammo di caffè, oppure mezzo millilitro circa per una tazzina di espresso. E' bene sottolineare che la macinatura con acqua comporta un tempo di estrazione più lungo e un infuso più forte. Ovviamente, solo quando si tratta di grandi quantità: per preparazioni casalinghe impiegherete un attimo.

Al momento, gli studiosi del Dipartimento di Chimica dell'Università dell’Oregon stanno portando avanti altre ricerche per arrivare alla ricetta del "caffè perfetto".