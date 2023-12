Come riciclare gli avanzi di Natale: ecco 5 semplici segreti anti-spreco

Dopo le feste, ritorna sempre lo stesso problema: cosa fare degli avanzi del cenone della Vigilia e del pranzo di Natale? Ecco come trasformare il cibo avanzato in piatti gustosi.

Il pranzo di Natale, il cenone della vigilia e, per i più coraggiosi, anche il pranzo di Santo Stefano, sono sempre caratterizzati da grande abbondanza e fantasia, tali da restare impressi nella memoria per tutto il resto dell'anno.

Tuttavia, questi pranzi e cene hanno una controindicazione non da poco, ovvero il forte rischio di sprechi, dannosi sia per l'ambiente sia per il portafoglio. La prima cosa da fare, quindi, è quella di essere sostenibili a tavola, scegliendo prodotti a chilometro zero o prediligendo realtà locali.

Ecco dunque alcuni semplici trucchi per riciclare gli avanzi del pranzo di Natale: ecco come fare.

Come riciclare gli avanzi di Natale? Ecco 5 segreti che fanno al caso tuo

Secondo un'indagine Coldiretti, gli avanzi di Natale sono un problema che coinvolge il 91% degli italiani. Soltanto al 7% delle famiglie non avanzerebbe nulla, mentre il restante 2% preferirebbe donare gli avanzi in beneficienza.

Gli avanzi riguardano principalmente carne e pesce, ancora più odiosi da buttare nel cassonetto della spazzatura in ragione del loro costo elevato e del consistente impatto ambientale di cui si fanno portatori.

Infatti, sempre secondo Coldiretti, il 75% delle famiglie servirebbe pesce la Vigilia, mentre il giorno di Natale sarebbe dedicato alla carne, sia in forma di arrosti, polpettoni e bolliti, sia all'interno di preparazioni come tortellini, cappelletti e paté.

Ecco allora 5 trucchetti che si possono mettere in atto per riciclare gli avanzi di Natale, risparmiando ed evitando sprechi.

5. Conservare gli alimenti per riutilizzarli con creatività

Un consiglio utile per riciclare gli avanzi di Natale riguarda la possibilità di riutilizzare gli ingredienti ancora a disposizione per realizzare delle nuove ricette.

Per esempio, nel caso in cui sia avanzato del pesce o un pezzo di carne, è possibile sminuzzarli, unirli con un paio di tuorli d'uovo e, dopo averli immersi in farina o pangrattato, farne delle polpettine fritte o al forno.

Fra tutti i prodotti del pranzo di Natale, però, quelli che sicuramente non possono mancare sono panettone e pandoro. Nel caso ve ne sia avanzato troppo anche per la classica colazione, ecco due ricette sfiziose per riciclare questi avanzi di Natale.

1. tiramisù al pandoro. Un dolce perfetto per le feste, che vi permetterà di riutilizzare in modo creativo il pandoro avanzato. Il procedimento è lo stesso del tradizionale tiramisù, ma al posto di savoiardi o Pavesini si utilizzano le fette del pandoro tagliate sottili Il risultato sarà un tiramisù soffice e gustoso. Per un tocco artistico, si può far sciogliere del cioccolato e creare un alberello stilizzato su un bastoncino mikado. Sarà il cucchiaino più goloso delle vostre feste. 2. crostini di panettone al salmone. Il panettone, nonostante la sua dolcezza, si presta molto bene anche a ricette "salate" o agrodolci come questo crostino Dopo aver fatto tostare delle piccole fette di panettone (larghe 6-7 cm), ricopritele di burro, mettete una fettina di avocado e coprite il tutto con un velo di salmone affumicato. Infine, spolverate con del parmigiano. Un aperitivo insolito che lascerà tutti a bocca aperta.

4. Come gestire gli avanzi: congelare

Nel caso in cui carne o pesce non siano stati precedentemente congelati, è possibile riporli in freezer e scongelarli in un secondo momento, senza alcun rischio.

La carne e il pesce, infatti, possono essere congelati anche una volta cotti, preferibilmente in monoporzioni, più facili da gestire. Anche la pasta può essere congelata. Sicuramente perderà leggermente a livello di gusto e consistenza, ma rimarrà comunque buona una volta riscaldata.

3. Doggy bag per dire NO allo spreco

Ormai la sensibilità agli sprechi e all'ambiente è radicata e anche al ristorante nessuno si vergogna più di chiedere la doggy bag. Questo termine deriva dalla tradizione statunitense ed è oggi fortemente diffuso anche in Italia, Francia e Gran Bretagna.

Si riferisce all'abitudine di chiedere ai camerieri di mettere in un contenitore o in un sacchetto il cibo avanzato.

Perché non chiedere la stessa cosa agli amici e parenti che sono stati invitati al pranzo di Natale? Così facendo, infatti, si riuscirebbe a smaltire facilmente gli avanzi, senza però sprecare.

2. Riutilizzare le portate preparate per i prossimi cenoni

Avete comprato cinque barattoli di salsa tonnata e tre pandori e non avete idea di cosa farne? Una buona idea può essere quella di riutilizzare gli stessi prodotti per il cenone di Capodanno o per il Primo dell'anno.

Grazie alla vicinanza tra Natale, Santo Stefano e Capodanno, infatti, sarà più semplice finire i piatti preparati. Uno dei consigli più utili per non ritrovarsi con troppi avanzi è quello di ridurre le porzioni. In tal modo, si evitano troppi residui alimentari e al termine di pranzi o le cene ci si sentirà meno appesantiti.

1. Cosa fare di meglio se non donare?

Se proprio non riuscite a trovare un modo per riciclare i vostri avanzi di Natale, piuttosto che buttarli considerate prima se a qualcuno dei vostri amici o vicini potrebbero interessare. In tempi difficili, infatti, è piuttosto improbabile che qualcuno dica di no a un bel pezzo di arrosto.

Inoltre, esistono diverse associazioni a cui poter donare del cibo. Questa azione può essere compiuta, ad esempio, offrendo del cibo ad associazioni come la Caritas, che accetta scatolame ma anche frutta, riso, cioccolata e bevande.