Niente cestino al centro del tavolo, scopri come servire il pane: cosa dice il galateo?

Come si serve il pane a tavola? Ecco cosa dice il Galateo. Scopri come si mangia uno degli alimenti più amati dagli italiani.

Il pane da sempre fa parte delle tavole degli italiani che lo usano negli aperitivi, ma anche per accompagnare primi e secondi piatti. Spesso usato per fare le famose scarpette ai primi piatti ideale per prendere il sugo lasciato nel piatto una volta finita la pasta. Ma di solito accompagna i secondi e i contorni.

In alcuni casi, soprattutto se si è di fretta, una delle soluzioni più veloci da portare in tavola e fuori casa è un bel panino con all'interno ingredienti vari, come carne, verdura, pesce, hummus e così via. In questo caso il panino costituisce un piatto unico e si mangia solitamente da solo.

Come servire il pane?

Le regole del bon ton sono chiare quando si tratta di servire e mangiare il pane a tavola. Ci sono alcuni accorgimenti da seguire, soprattutto se tra i commensali non c'è confidenza:

1. mai servire il pane con la confezione nella quale si trova al momento dell'acquisto. Sia che si tratti di pane fresco, sia che si tratti di quello confezionato, vige la stessa regola. Inoltre, è buona usanza sapere dove conservare il pane fresco, per evitare di offrire agli ospiti pane raffermo 2. secondo il galateo, inoltre, il pane non deve essere tagliato a tavola, ma arrivare già tagliato in un apposito cestino 3. seguendo il bon ton alla lettera, poi, il pane deve essere servito in un tavolo a parte, posto accanto al tavolo principale. Una volta preso, il pane deve essere poggiato sul piattino posto alla sinistra di quello della portata principale. In assenza di piattino, si può poggiare sulla tavola. L'importante è che gli ospiti abbiano sempre una fetta di pane a portata di mano 4. il pane deve essere rigorosamente tagliato a fettine 5. può essere mangiato con le mani. Se il cestino del pane è presente al centro della tavola, come di solito si usa fare nelle cene informali a casa, si prende una fetta e si porta vicino al piatto. In aggiunta, si può anche spezzare con le mani.

Cosa non fare a tavola con il pane

Se da un lato ci sono le regole da seguire su cosa si può fare a tavola, dall'altro, ci sono alcuni accorgimenti che è utile tenere in mente perché si devono assolutamente evitare di fare. Pertanto, evita di: