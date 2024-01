Lievito per dolci finito? Nessun problema, ecco 6 valide alternative per sostituirlo

Volete preparare un buon dolce è avete dimenticato di acquistare il lievito o siete intolleranti?

Nessun problema, perché esistono in commercio delle valide alternative al lievito per dolci che garantiscono lo stesso risultato, senza perciò rinunciare alla bontà.

Scegliere di sostituire il lievito può essere però anche una necessità dovuta all’insorgere di intolleranze o fastidi gastrointestinali.

Indipendentemente dalle motivazioni è molto importante conoscere le varie alternative da utilizzare per preparare prodotti da forno, dolci, torte soffici, plum cake e pan di spagna.

Ecco nel dettaglio le 6 alternative possibili.

Siete a casa, magari in ferie, volere preparare una torta di mele ma vi manca il lievito, o siete intolleranti va volete togliervi lo sfizio di qualcosa di dolce: non preoccupatevi perché potrete sostituire l’agente lievitante con tante altre soluzioni.

Bicarbonato, aceto, zucchero, yogurt, limone, sono soltanto alcuni elementi che possono sostituire la tradizionale bustina in polvere di lievito per dolci da 16 g.

Tra le alternative più usate al lievito c’è il bicarbonato di sodio, che combinato con alcuni acidi produce una reazione chimica molto simile a quella del lievito.

Ad esempio, unendo il bicarbonato al succo di limone si produce anidride carbonica innescando il processo di lievitazione.

Per sostituire una bustina di lievito da 16 grammi saranno necessari 6 grammi di bicarbonato di sodio e 35 ml di succo di limone che andranno mescolati alla parte liquida dell’impasto.

Stessa reazione chimica succede unendo il bicarbonato con altri ingredienti come yogurt bianco e aceto di mele.

Nello specifico basterà aggiungere ai 6 grammi di bicarbonato:

• 70 ml di yogurt bianco

• 40 ml di aceto di mele

Inoltre altro agente da aggiungere al bicarbonato è il Cremor di tartaro. Questo è facilmente reperibile nei supermercati ben forniti o in farmacia e va mescolato al bicarbonato di sodio e aggiunto velocemente all’impasto.

Il rapporto di sostituzione rispetto al lievito tradizionale è pari ad uno, ossia serviranno 8 gr di cremor tartaro e 8 gr di bicarbonato di sodio.

Lievito per dolci, lo sostituisci anche con gli albumi montati

Oltre al bicarbonato di sodio, pochi lo sanno ma il lievito può essere sostituito dagli albumi d'uovo montati a neve.

Il rapporto in questo caso è 1 a 3, per fare una bustina di lievito da 16 gr servono 3 albumi d'uovo.

Questi devono essere incorporati bene all’impasto, poco alla volta dal basso verso l’alto così da conferire all’impasto umidità e sofficità.

Un consiglio nel caso in cui il dolce da preparare siano più densi e meno aerati: aggiungete alla farina un cucchiaino di bicarbonato e setacciate il tutto.

Ecco le altre alternative

Altra alternativa al lievito per dolci in polvere è rappresentata dall’ammoniaca: sarà sufficiente utilizzarne soltanto 5 grammi di ammoniaca alimentare per sostituire una bustina da 16 gr.

Questo è un agente lievitante usato per i biscotti secchi, per farli crescere in larghezza e non in altezza.

Se sentite un lieve odore di ammoniaca durante la cottura non preoccupatevi perché ciò non influenzerà il sapore.

Non tutti lo sanno, ma valido sostituto del lievito per dolci può essere anche il lievito madre o naturale utilizzato per i panificati come pagnotte e pizza.

Le dosi in questo caso sono: ogni 500 g di farina si potranno usare 80-100 g di pasta madre già rinfrescata.

Ma attenzione, non avete nessuno di questi ingredienti in casa? Se in dispensa vi trovate una confezione di “lievito per torte salate”, non fatevi problemi ad utilizzarla perché non ci sono tante differenze rispetto al lievito per dolci.

Questo potrà essere tranquillamente usato seguendo i suggerimenti per le dosi!