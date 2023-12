Come utilizzare la crosta del parmigiano per evitare sprechi e preparare ricette sfiziose

Buttare in cestino la crosta del parmigiano è un vero e proprio spreco in cucina. Ecco, quindi, quale idea sfiziosa per utilizzare la crosta del parmigiano.

Capita a tutti gli italiani di grattugiare il parmigiano e ritrovarsi poi a dover buttare le croste del parmigiano senza sapere come poterle utilizzare in cucina per evitare sprechi.

Per questo, in molti ora ricercano nuove ricette sfiziose per poter utilizzare la crosta del parmigiano o del formaggi, così da non dover buttarlo.

Vediamo, quindi, qualche ricetta gustosa realizzata proprio con la crosta del parmigiano.

Ricette con crosta del parmigiano: la premessa

Prima di realizzare una ricetta gustosa e sfiziosa utilizzando proprio la crosta del parmigiano, è importante fare una breve premessa.

Infatti, per poter utilizzare al meglio questo ingrediente, donandogli una vera e propria seconda vita e non doverlo più buttare nel cestino dei rifiuti, occorre pulire le croste al meglio.

A questo proposito, basteranno davvero pochi minuti e la crosta del parmigiano sarà pronta per poter essere utilizzata per preparare la ricetta scelta!

La prima cosa da fare è infatti quella di andare a pulire la crosta del parmigiano. Dopo averla sciacquata ed asciugata con attenzione, è necessario andare ad eliminare lo strato esterno della crosta. Per questa operazione, è possibile utilizzare la grattugia oppure un coltello.

In questo modo, la crosta del parmigiano sarà libera dalle scritte tipiche di questo buonissimo formaggio.

A questo punto, la crosta del parmigiano è pronta per poter essere utilizzata come ingrediente per la prossima ricetta.

Ricette sfiziose con crosta del parmigiano

Tra gli utilizzi più comuni ad oggi per evitare di sprecare la crosta del parmigiano c’è sicuramente quello di inserire questo ingrediente nella ricetta della pasta.

Infatti, alcuni primi piatti, soprattutto quelli della tradizione italiana, sono facilmente adattabili all’uso di questo formaggio.

Ma come inserire la crosta del parmigiano al meglio nella ricetta della pasta? Innanzitutto è importante fare ammorbidire la crosta, lasciandola in ammollo per qualche ora. Successivamente, basterà aggiungere la crosta, tagliata a pezzetti, nel primo piatto, durante la preparazione della pasta.

Tra i piatti più buoni a cui si può aggiungere la crosta del parmigiano c’è sicuramente la pasta e patate, ma anche la pasta e fagioli, o ancora nei risotto durante la mantecatura.

Allo stesso modo, la crosta del parmigiano si sposa benissimo anche con il minestrone. In questo caso, per riutilizzare la crosta, basterà semplicemente tagliarla a cubetti e aggiungerla direttamente al momento della preparazione in cottura del brodo o della zuppa.

Infatti, grazie al calore della cottura, la crosta del parmigiano inizierà ad ammorbidirsi lentamente. Questo non soltanto rende il formaggio morbido e buono da mangiare, ma rilascia anche tutto il suo sapore nel piatto, così da renderlo ancora più gustoso.

Modi alternativi per usare la crosta del parmigiano in cucina

Sicuramente quello di utilizzare la crosta del parmigiano in primi piatti, zuppe e minestroni è il modo più classico per non sprecare questo formaggio. Ma va detto, questo non è l’unico modo per consumare questo ingrediente.

Infatti, oggi più che mai, è possibile trovare tantissime altre ricette sfiziose per sfruttare lo scarto del parmigiano.

A questo proposito, in molti utilizzano le croste di parmigiano negli impasti, ad esempio come quello delle polpette, oppure negli impasti di focacce e panini. In questo caso, basta ammorbidire la crosta nel latte e successivamente frullare il tutto.

Un altro modo alternativo per utilizzare e sfruttare al meglio la bontà della crosta del parmigiano? La frittura!

In questo caso basta un po’ di olio extravergine di oliva e cuocere la crosta di parmigiano precedentemente tagliata a cubetti (o a listarelle, in base alle preferenze).

Appena i pezzi della crosta del parmigiano cominceranno a gonfiarsi leggermente, saranno pronti per essere serviti e gustati.

Ma non è finita qui. In molti, preferiscono evitare la frittura per dare una nuova vita alla crosta del parmigiano. In questi casi, è possibile trovare alternative a questo metodo di cottura, ad esempio con le croste di parmigiano alla piastra o alla griglia, o ancora al microonde.

È importante però sottolineare un aspetto: a prescindere dal metodo di cottura scelto per evitare di sprecare la crosta del parmigiano, è necessario gustare la crosta appena cotta, altrimenti in poco tempo ritornerà ad essere più dura e quindi più difficile da gustare.

