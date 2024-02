Come rendere speciale San Valentino: ecco cosa bere, fare e regalare il 14 febbraio

Il 14 febbraio è San Valentino e per fare la differenza bastano piccoli dettagli. Ecco allora 8 consigli su cosa bere per rendere la serata ancora più romantica.

San Valentino è arrivato come ogni anno ci si domanda cosa si può fare di nuovo per sorprendere il proprio partner, cosa bere, cosa regalare e cosa fare per trascorrere insieme una giornata indimenticabile all'insegna dell'amore. Ecco qualche idea su come rendere speciale questo 14 febbraio.

Cosa bere a San Valentino?

San Valentino è la festa degli innamorati e come ogni 14 febbraio ci si pone una domanda: cosa si può bere per rendere la serata romantica e indimenticabile? Se si vuole consumare una cena tra le mura intime di casa, ecco 8 consigli sui migliori vini da abbinare al pasto per non rimanere a bocca asciutta.

1. Franciacorta Annamaria Clementi Rosé Magnum 2012, Ca' del Bosco

Per una serata davvero memorabile si può optare per un Franciacorta rosé DOCG, frutto di sole uve di pinot nero derivante da pochi vigneti selezionati. Un extra brut 13,0% Vol. con una particolare colorazione rosa dal cui assaggio si sprigiona un equilibrio di aromi, profumi e sapori.

2. Pinot Nero Metodo Classico Rose Brut Nature, Il giardino delle Bolle, Meteri

Con un'etichetta stravagante raffigurante un fenicottero rosa, è frutto di uve di Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese, provenienti da vigne destinate a dare vita all'etichetta del Giardino delle Bolle, uno dei progetti di Meteri. Un rosé di grande complessità e persistenza.

3. Champagne Moët Impérial Rosé

Simbolo di glamour e di desideri, le cui uve provengono da vigneti esclusivamente Premier Cru e Grand Cru: un blend di Pinot Nero, Pinot Meunieur e Chardonnay creano uno straordinario colore oro-rosa con riflessi ambrati. Al palato e alla narice spiccano profumi di frutti rossi, lampone e ciliegia arricchiti da profumi floreali.

4. Gosset Grand Blanc De Blancs Brut

Elaborato con uve Chardonnay provenienti dai vigneti classificati Premier Cru e Grand Cru, lo champagne sfoggia un colore dorato con riflessi verdi. Al naso si scoprono note primaverili e floreali accompagnati da aromi di frutta secca e miele. Il Grand Blanc de Blancs Gosset offre un sapore rotondo e morbido.

5. Champagne Dom Ruinart Rosé

Un vino raffinato ed elegante, è un assemblaggio di uve Chardonnay e Pinot Noir raccolte nei migliori premier Cru. Fresco e delicato, presenta sentori di piccoli frutti rossi e note di melograno.

6. Jean-Philippe Trousset Millésime

Da vitigni di Pinot Noir e Chardonnay, al naso è fresco e tonico, quasi delicato nel suo blend tra mineralità e agrumi. Al palato è succoso e lascia la bocca fresca e pulita.

7. Baccanera, Piemonte Dolcetto D.O.C

Proveniente da uve Dolcetto, è un vino giovane. Con un colore rosso rubino, ha odore e sapore persistente con sentori di amarene e frutti rossi. Nel complesso armonico e delicato, è adatto per ogni pasto.

8. Tommasi, Monte Croce, Passito Bianco IGT

Derivante dall'appassimento di uve Garganega, si presenta con un colore giallo dorato brillante con sfumature ambrate. Ha un sapore intenso e complesso di miele d’acacia, frutta candita e vaniglia. Al palato è vellutato, morbido ed elegante. Ideale accompagnato con un dolce alla fine del pasto.

Cosa fare a San Valentino di originale?

Cosa si può fare a San Valentino per rendere il giorno speciale e diverso da tutti gli altri? Può capitare che le idee su come impegnare la giornata scarseggino. Come si può trasformare una tipica giornata con il partner in una giornata all'insegna del divertimento e del romanticismo? Ecco 5 idee per rendere il 14 febbraio originale e sorprendente.

1. Partecipare ad una Escape Room di coppia

Tra i vari eventi eccone uno da non perdersi assolutamente! Una piccola avventura all'insegna di misteri e romanticismo: un enigma romantico da risolvere solamente in compagnia del partner. Una stanza buia e un clima di divertimento e sfida. Chi sarà il più bravo a risolvere il mistero? Sarà una sfida contro il vostro partner o un lavoro di squadra per uscire dalla stanza? Una nuova esperienza da vivere con passione.

2. Organizzare una cena al buio

Avete mai mangiato al buio o bendati? Si tratta di una cena in cui profumi, odori e sapori sono i protagonisti. Un'intimità creata da un'atmosfera oscura e particolare, con piatti da assaporare boccone dopo boccone e nuovi lati sotto cui scoprire il proprio partner senza l'uso della vista.

3. Ricreare il primo appuntamento

Potrebbe non essere l'idea più entusiasmante o originale, ma i momenti migliori non sono sempre quelli che coronano nuove esperienze. A San Valentino ciò che conta sono i sentimenti e quale miglior modo se non quello di rivivere i timori, le paure, le ansie e le piccole emozioni di un primo appuntamento? Fare un tuffo nel passato e rivivere le emozioni provate all'inizio della storia d'amore può essere un modo per riscoprire qualcosa che dopo anni di relazione si da per scontato: ricordare il vero motivo per cui due persone hanno deciso di trascorrere il proprio tempo insieme.

4. Concedersi una giornata rilassante in una SPA

Se si cerca tranquillità e relax, il modo migliore è quello di godersi una giornata in una SPA, con massaggi, sauna e idromassaggi, perfetti per rilassare i muscoli e alleviare lo stress, il tutto creando un momento intimo con la propria metà.

5. Divano, cinema e coccole

Un'idea semplice e divertente: trasformare il salotto di casa in un piccolo cinema, preparare snack, popcorn e bibite per poi rilassarsi lontano dal traffico e dal rumore dei luoghi più affollati, guardando film romantici e strappalacrime. Il tutto accompagnato con una marea di coccole e affetto.

Che vino regalare a San Valentino?

Oltre a cioccolatini, fiori, bigliettini e orsacchiotti giganti con cuori ancora più giganti, il miglior regalo di San Valentino per un buongustaio è sicuramente un'eccellenza italiana: il vino. Rosso, bianco o bollicine, ecco 3 vini da regalare per vivere al meglio il 14 febbraio.

1. Amarone della Valpolicella DOCG

Un vino che si ricava per fermentazione delle uve passite dei vitigni tipici della Valpolicella, è un vino di colore rubino granato con riflessi aranciati, di grande corpo e struttura.

2. Cuordilava 2017 Dolce & Gabbana e Donnafugata

Ottenuto dalla vendemmia 2017 di uve Nerello Mascalese, è caratterizzato da un colore rosso rubino e da un bouquet di frutti rossi, spezie e sottobosco. Al palato è ampio e profondo, caratterizzato da tannini e da mineralità che creano una lunga persistenza.

3. Je T’Aime di Domaine Bassac

Il Domaine Bassac coltiva le sue vigne seguendo le regole dell'agricoltura biologica, elaborando vini autentici, nel rispetto del territorio e della natura, il risultato è un vino con sentori di frutti rossi e un delicato aroma di crème brulée, morbido al palato con note di more e lamponi e alcune mandorle tostate.