Cosa mangiare a colazione per aiutare il metabolismo: 6 idee per tutti i gusti

Non solo non bisogna mai saltarla ma è importante anche alimentarsi in maniera corretta per aiutare il metabolismo. Ecco cosa mangiare a colazione.

In tanti sanno che il freddo alza il metabolismo ma anche gli alimenti giusti possono dare un aiuto, in questo senso.

Cosa mangiare a colazione per aiutare il metabolismo?

Ma soprattutto, perché è importante cercare di accelerarlo?

Cosa aiuta ad accelerare il metabolismo

Fare colazione resta problematico per tante persone. La fretta sicuramente non aiuta nel sedersi a tavola e iniziare la giornata nel modo giusto, vale a dire con calma e a stomaco pieno.

Ecco che si esce correndo sorseggiando un caffè oppure mangiando una brioche al volo.

Ebbene, sia per fare un favore alla nostra salute sia per sentirsi più energici nel corso della giornata, è bene invece organizzarsi al meglio per mangiare al mattino in modo sano e bilanciato, anche entro un’ora dal risveglio, se non si riesce a ingerire del cibo appena svegli.

Se si salta la colazione, l’organismo riceve un segnale di scarsità di cibo e, temendo per la propria sopravvivenza, non intacca le riserve di grasso. Invece, mangiando al mattino, e soprattutto alimentandosi in maniera corretta, non solo non si accumula peso ma si è obiettivamente meno stanchi, con più energia e maggiore forza nel corso della giornata.

Un grave errore, saltare la colazione: scopri perché è sbagliato.

Cosa mangiare a colazione per aiutare il metabolismo

Si fa presto a dire carboidrati, proteine e frutta. Ma poi, a conti fatti, cosa scrivere sulla lista della spesa?

Tra l’altro, nonostante i buoni propositi, alla fine si finisce per mangiare sempre le solite cose, magari uno yogurt o bevendo al volo un bicchiere di latte.

Ecco che invece avere uno schema da appendere in cucina aiuta certamente a preparare la colazione in maniera veloce ma anche a variare nel corso dei giorni della settimana.

Queste a seguire sono 6 colazioni per tutti i gusti, buone e in grado di aiutare il metabolismo. E la domenica? Liberi di scegliere ciò che si preferisce, senza troppi sensi di colpa.

Gli alimenti indispensabili da inserire nella lista della spesa sono:

• Yogurt

• frutta secca e fresca

• cereali integrali e avena

• avocado

• latte.

Ovviamente, in base ai propri gusti, si possono aggiungere altre tipologie di cibi, per arricchire queste prime colazioni.

Ecco le combinazioni più gustose:

1. latte e caffè oppure un cappuccino, pane integrale con formaggio e una mela 2. un paio di fette biscottate integrali con un uovo sodo, yogurt e tè verde, un’arancia oppure un pompelmo 3. pane integrale con 2 fette di fesa di tacchino e avocado e una tisana energizzante 4. una tazza di latte parzialmente scremato con biscotti integrali e senza zuccheri aggiunti, un frutto a piacere e qualche mandorla o un paio di noci 5. una tazza di yogurt con muesli, a cui aggiungere mirtilli e qualche goccia di cioccolato fondente 6. una fetta di pane integrale con ricotta e miele e una spremuta di arancia.

Per accelerare il metabolismo ma favorire anche il drenaggio dei liquidi e l’effetto sgonfia pancia, allora il consiglio è di sorseggiare in mattinata delle tisane, come quella al finocchio ad esempio oppure tè verde a cui a aggiungere la tintura madre di betulla.

Molto efficace per depurarsi al mattino è la sana abitudine di bere dell’acqua tiepida con mezzo limone spremuto. Se prima di pranzo la fame si fa sentire, allora si può “tamponare” con un centrifugato di frutta o una spremuta di agrumi (anche il pompelmo rosa va benissimo).

Toast a colazione, come abbinarlo

Gli esempi riportati permettono di bilanciare tra loro alimenti che comunemente gli italiani mangiano al mattino, ad esempio il latte con i biscotti, lo yogurt con i cereali o le fette biscottate.

Eppure, c’è chi non ama il sapore dolce, a maggior ragione al mattino, e non vuole rinunciare a una colazione salata o a un buon toast, per iniziare la giornata con il piede giusto.

Colazione dolce o salata, qual è più sana?

Ma come fare in modo che risulti leggero e bilanciato, così da accelerare il metabolismo e non ingrassare?

Ecco qualche idea proteica, a cui abbinare rigorosamente pane integrale. Se tostato, è ancora meglio in quanto si abbassa l’indice glicemico.

Le uova rappresentano sempre una valida alternativa, magari strapazzate oppure sode, sostituiscono gli affettati che invece non sono salutari. Per gli amanti del formaggio, è preferibile evitare sottilette o creme spalmabili (tra i peggiori cibi da acquistare al supermercato) in favore di latticini magri come la ricotta.

Altre opzioni valide sono le crepes al formaggio o del profumato pane e pomodoro con origano e olio EVO.

I più temerari, che amano il toast salato a colazione, dal gusto forte e deciso, possono optare per del salmone affumicato con avocado.