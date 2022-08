Paese che vai cibo che trovi e non hai mai visitato davvero un posto se non hai mangiato le pietanze che mangiano gli abitanti del luogo. Per questo abbiamo raccolto la lista completa di cibi assolutamente da provare nella prossima vacanza a Londra.

In generale nei paesi del Nord Europa la varietà di cibo è meno ampia rispetto a quelli del sud. Questo perché in quelle terre poco benedette dal sole sono tante le materie prime alimentari difficili da coltivare.

Ma questo non significa che non si possa mangiare cibo tipico locale altrettanto buono. È il caso di Londra, da tutti considerata la patria del Fish And Chips, lo street food più popolare di tutti i tempi. Ma nella città del Big Ben non si mangia solo baccalà panato e patatine fritte.

Ecco allora qualche consiglio e suggerimento su cosa mangiare a Londra.

Ecco cosa mangiano gli inglesi a colazione e a cena: i piatti tipici

Full English Breakfast

Non sei mai stato in Inghilterra se non hai mai mangiato la loro colazione tipica. Pancetta croccante, uova, pomodori fritti o grigliati, salsicce, funghi e fagioli. Per finire, pane abbrustolito e imburrato su cui viene spalmata marmellata di arance. La colazione inglese è assolutamente da provare non solo per la sua bontà ma anche per assaporare al meglio il loro stile di vita. Infatti, dopo una colazione del genere, è probabile saltare il pranzo e anticipare la cena esattamente come loro.

Pie

Le londinesi pie sono un altro dovere morale. Torte di pasta sfoglia estremamente sottile, molto più simile all’impasto dei nostri rustici. Per rendersi conto della bontà delle british pie immaginiamo un rustico gigante. Le pie, infatti, possono essere farcite con qualsiasi ingrediente. Agli inglesi piacciono soprattutto con ripieni di carne e funghi.

Chicken Tikka Masala

Nonostante il nome abbia delle sonorità esotiche, questo piatto è tipico della tradizione anglosassone. Si tratta del finger food che incanta i frequentatori di pub di ogni angolo del globo. I Chicken Tikka Masala sono alette di pollo aromatizzate al curry.

Fish and chips

Immancabili filetti di baccalà panati con croccanti patatine, il londinese adora accompagnare Fish and Chips con crema di piselli e salsa tartara. Una delizia per il palato.

Cosa mangiano gli inglesi a pranzo?

Sunday Roast

In Italia ci sono le tagliatelle della nonna, mentre in Inghilterra c’è l’arrosto della domenica. Come nella più conservativa tradizione britannica, il pasto comprende una sola portata di secondo e contorni. L’arrosto di carne (a proprio gusto personale) è accompagnato da patate al forno, verdure e salse profumate come quella alla menta e quella al ribes.

Jacket Potatoes

Le patate hanno salvato diverse volte l’Inghilterra da carestie mortali. Ecco perché sono specializzati nel cuocerle in ogni modo possibile. Mai assaggiate le patate con tutta la buccia al forno? Poi vengono aperte per essere farcite di burro, fagioli, cheddar o maionese.

Sausages and Mash

Le salsicce non sono tutte uguali. Per essere un tradizionale ‘Sausage and mash’, l’insaccato deve avere carne proveniente dalla Cumbria, servito con purè di patate e salsa alle cipolle.

Black Pudding

Sanguinaccio preparato con strutto e sangue di maiale, motivo per cui si presenta con una colorazione tanto scura da sembrare nero.

Sheperd’s Pie

Variante del pie tradizionale, la torta del pastore è ripiena di piselli e carne di pecora.

Afternoon tea

Il tè inglese delle 17.00 è una tradizione viva dalla prima metà del diciannovesimo secolo, in piena età vittoriana. Non sei mai stato a Londra se non trascorri un po’ di tempo in una sala da tè in attesa del pasto serale. Solitamente il tè è accompagnato da fingerfood di vario genere: panini, buns e scones.

Dolci tipici di Londra

Dolci, dolci e ancora dolci! Nelle bakery house è possibile trovare leccornie a base di saccarosio di ogni tipo. Dai muffin ai donuts, ecco i dolci più popolari della tradizione inglese: