Un viaggio a New York è una vera e propria esperienza da fare almeno una volta nella vita. Se avete in programma una piccola vacanza nella Big Apple e state cercando qualche consiglio su cosa mangiare a New York, siete nel posto giusto. In questa breve guida, infatti, andremo a scoprire i X piatti che dovrete assolutamente provare prima di far rientro in Italia. Siete pronti? Partiamo!

Cosa mangiare a New York a colazione – dolce

“Il mattino ha l’oro in bocca” recita un famoso proverbio, anche se a New York sarebbe “Il mattino ha i pancake in bocca”. I pancake ormai sono conosciuti in tutto il mondo e in molti, anche in Italia, si preparano queste frittelle per colazione.

Nella Big Apple vengono serviti piatti con circa quattro o cinque pancake (con un diametro di circa 15 cm, alti circa 1,5 cm), accompagnati da cream cheese, un formaggio aspro con una consistenza simile al burro, e dello sciroppo d’acero. Potrete anche chiedere della frutta per accompagnare il piatto, come della banana a fette o dei frutti di bosco.

In alternativa, se non sapete cosa mangiare a New York a colazione e siete amanti del dolce, potrete optare per un gustosissimo french toast. Si tratta di quattro o cinque fette di pan brioche che vengono inzuppate in una miscela di latte, uova e cannella, per poi essere dorate in padella con il burro. Anche questo piatto leggero viene servito con della frutta e dello sciroppo d’acero.

Ovviamente potrete accompagnare il tutto con un iced coffe latte in estate, o un coffe latte caldo in inverno, o con una spremuta d’arancia. I pancake e il french toast sono due piatti molto calorici, ma che una volta ingeriti terranno a bada la vostra fame per parecchie ore.

In ogni caso, per evitare di consumare quotidianamente mille calorie a colazione per ogni giorno della vostra vacanza, potrete optare per un donut, un cupcake o un coockie accompagnati da un caffè americano.

Cosa mangiare a New York a colazione – salato

Se non sapete cosa mangiare a New York per colazione e avete voglia di salato avete mille alternative. Sicuramente i due piatti proposti in precedenza hanno una versione non dolce e possono essere accompagnati da bacon e uova strapazzate.

Potrete anche scegliere fra:

Scrumbled eggs , uova strapazzate abbinate a bacon, salsicce, patate fritte o simil purè, anche se ci sono versioni con avocado e varie verdure (per una versione light);





, uova strapazzate abbinate a bacon, salsicce, patate fritte o simil purè, anche se ci sono versioni con avocado e varie verdure (per una versione light); Poached Eggs , uova in camicia, anch’esse abbinate agli stessi ingredienti, oppure a del salmone affumicato;





, uova in camicia, anch’esse abbinate agli stessi ingredienti, oppure a del salmone affumicato; Uova alla Benedict, si tratta di due metà di un muffin inglese guarnite con pancetta canadese, un uovo in camicia e salsa olandese.

Cosa mangiare a New York a pranzo

Cosa mangiare a New York all'ora di pranzo?

Se a pranzo volete stare leggeri, per quanto possa sembrare difficile, potrete optare per un hot dog, che potrete prendere direttamente dal camioncino per strada, oppure da una catena come Shake Shack.

In alternativa, potrete optare per un piatto orientale da Wagamama o per dei fantastici Bao da asporto. A New York, infatti, potrete optare per un pranzo “street” orientale, tipico o italo-americano come nel caso della Pizza Pepperoni (specialità newyorkese), oppure per un tranquillo pasto al ristorante.

Molte volte i turisti preferiscono fare un late brunch e, dunque, mangiare un grosso piatto di pancake o di Eggs Benedict che valga come colazione-pranzo, per poi passare direttamente alla cena.

La cena nella Big Apple

Premetto che è impossibile citare tutti i piatti che potrete assaporare in una settimana nella Big Apple, poiché NY è davvero multietnica e multiculturale e potrete mangiare italiano, tailandese, portoghese, spagnolo e così via.

Per questo motivo vi consiglio di provare assolutamente:

un panino street food , ad esempio da Five Guys;





, ad esempio da Five Guys; un panino al ristorante , accompagnato – se vi piace la birra – da una IPA (India Pale Ale) o da una semplicissima Coca Cola ;





, accompagnato – se vi piace la birra – da una (India Pale Ale) o da una semplicissima ; un lobster roll

Se non sapete cosa mangiare a New York per una cena, il lobster roll è sicuramente da provare. Si tratta di un panino che non è a base di carne, ma bensì a base di astice che arriva dal New England, nella East Coast USA.

Per scegliere il ristorante adatto a voi, verificare le disponibilità e leggere le recensioni degli altri viaggiatori vi consiglio di scaricare l’applicazione OpenTable. In questo modo potrete selezionare la cucina che vorrete provare, impostare l’orario e la posizione, se esterna o interna al locale, e poi prenotare.

Cosa mangiare a New York per non ingrassare

In realtà non c’è una risposta giusta alla domanda “cosa mangiare a New York per non ingrassare”, poiché vi basterà noleggiare una bicicletta o muovervi su e giù per la città a piedi, senza usare mezzi di trasporto come taxi o metropolitane, così smaltirete il cibo-spazzatura ingerito.

In alternativa, alcuni piatti della cucina orientale sono molto leggeri, come ad esempio il pad thai, oppure potrete provare anche quelle maxi insalate, guarnite con avocado, pollo, mais secondo il vostro gusto.

C'è però da ricordare che la vera cheescake è made in New York e che anche per i più salutisti, lo "strappo alla regola" è obbligatorio!

