A Roma, la città eterna, ci sono una serie di prelibatezze che ogni turista dovrebbe assaggiare una volta nella vita. Le abbiamo raccolte in questa guida completa della tradizione romana!

Roma, la capitale e la città "eterna" d'Italia e del mondo attira ogni anno migliaia e migliaia di turisti. Storia, cultura, clima, tradizioni sono alcuni dei motivi che spingono sempre più persone nel suo territorio. E anche il cibo fa la sua parte: i piatti delle tradizione sono tantissimi! Non si tratta soltanto di carbonara, gricia e porchetta, anche lo street food è ormai una tappa fissa dei visitatori. Chi desidera vivere un'esperienza totale della città dovrebbe provare, una ad una, le specialità enogastronomiche che ha da offrire, molte delle quali economiche e accessibili a tutti. Le abbiamo elencate tutte in questa guida su cosa mangiare e bere in questa meravigliosa città.

Cosa mangiare a Roma, i piatti tipici da provare assolutamente

Il territorio romano presenta delle tradizioni gastronomiche tipiche che sia i loro stessi abitanti che i turisti non possono fare a meno di provare una volta nella vita. Sicuramente i più noti sono:

Cacio e pepe, dotata di una semplicità che la rende unica con pochi ingredienti, ma fondamentali: pecorino e pepe

Carbonara, rappresenta una delle paste più amate dagli italiani, ma non solo, tanto che è stata esportata nel resto del mondo. Qualcuno ha deciso di rivisitare la carbonara, questo non è visto molto di buon occhio, ma la carbonara tradizionale presenta un ingrediente che non va assolutamente sostituito ossia il guanciale. Essa è costituita da tre elementi fondamentali che rappresentano il mix perfetto: guanciale, uova e pecorino

Bucatini alla amatriciana, creata ad Amatrice, quando i suoi residenti oltre al guanciale decisero di aggiungere il pomodoro per accompagnarla. Questo primo piatto è poi diventato tipo della cultura culinaria romana

Pasta alla gricia, è una pasta che rappresenta il mix perfetto tra cacio e pepe e la carbonara. Queste sono le prelibatezze romane per chi vuole assaggiare un buon primo, ma nella capitale ci sono anche tante altre prelibatezze

Quali sono i secondi piatti tipici romani

Oltre ai primi, tutti eccezionali, ci sono poi i secondo piatti da provare per chi allo street food preferisce mangiare comodamente seduto al ristorante:

saltimbocca alla romana, uno dei secondi piatti più tipico del territorio. (e se non l'hai ancora assaggiati corri a farlo)

Altro secondo piatto è l'abbacchio scottadito che non manca sulla tavola romana in ogni festività a prescindere dalla stagione di riferimento; è sempre pronto ad essere cucinato

Un'altra prelibatezza dello street food è la porchetta alla romana che riguarda non solo Roma, ma un po' tutto il territorio centrale. Siete voi a decidere se mangiarla in un piatto o all'interno di un panino; ingrediente che non deve assolutamente mancare è il rosmarino che dà l'aroma giusto.

Dove mangiare nella capitale spendendo poco

Nella città di Romolo e Remo, i due fondatori secondo il mito, dotata di una cultura enogastronomica quasi inimitabile sicuramente non mancano luoghi dove poter assaggiare tutte le prelibatezze di cui abbiamo parlato sino ad ora. Ne citiamo alcuni tra i più famosi e apprezzati dai turisti:

Quinto Quarto, che ha come specialità la carbonara;

Trattoria del Cavalier Gino Mercato Centrale, dove ci sono una varietà di specialità e vi è anche la possibilità di potersi sedere a gustare qualcosa;

Nonna Betta e non solo.

I ristoranti a cui fare riferimento sono veramente molti e sarebbe impossibile citarli tutti. Ve ne sono di ogni tipo e per tutte le tasche. Sicuramente la soluzione più economica è lo street food, ad esempio gustando il "Trapizzino" . Non resta che assaggiare di persona e immergersi nelle prelibatezze tipiche della cultura romana ed ebrea, da provare nel Ghetto ebraico.