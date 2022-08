Venezia non ha bisogno di presentazioni: palazzi sontuosi, grandi canali e piccole calli, chiese antiche e piazze magnifiche. Ma conoscete l'offerta culinaria della città sull'acqua? Ecco i piatti tipici veneziani da non perdere.

Venezia ha una storia complessa e antichissima, con il primo insediamento nella laguna che risale all’età pre-romana. La presenza umana si è fatta sempre più cospicua nei secoli e, dopo le invasioni barbariche, la rinascita dopo l’anno Mille e l'impulso delle arti e dell’economia veneziana è stato sorprendente.

Punto di incontro tra Oriente e Occidente, Venezia è da sempre un importantissimo snodo commerciale e crocevia di culture diverse. Tra le più importanti Repubbliche Marinare, i veneziani sono da sempre fieri delle proprie istituzioni repubblicane e della propria indipendenza. La Serenissima è ora una città di inestimabile valore dal punto di vista storico, artistico e culturale.

Cosa visitare assolutamente a Venezia

Venezia è una delle città d’arte più belle del mondo: monumenti e chiese, palazzi sontuosissimi, piazze magnifiche e i caratterisici canali fanno di Venezia una città unica al mondo e di inestimabile valore. Ecco alcune tra le tappe da non perdere:

piazza San Marco;

il Palazzo Ducale;

il Canal Grande;

il Ponte di Rialto;

le Gallerie dell’Accademia;

il Museo Peggy Guggenheim;

la Basilica dei Frari;

la Scuola Grande di San Rocco.

Street food veneziano: cosa mangiare

Venezia è una città molto cara, sotto molti punti di vista. Proprio come le isole, per molti aspetti dipende dall'entroterra, per cui i costi dei trasporti di cibo e servizi sono piuttosto alti. Se vuoi risparmiare sul costo del cibo, sicuramente conviene scegliere il buonissimo street food tipico di Venezia, tra cui:

scartosse de pesse frito, da "Vecio Frioin", "Frito-Inn", "Acqua e Mais", "Fritto e Frutta";

cicchetti veneziani, nei bacari, osterie e mercati rionali;

focacce e forni tipici.

Primi piatti tipici veneziani

Ecco una selezione dei gustossimi primi piatti veneziani, sia di pesce tipico della laguna che di carne:

polenta, servita con verdure o pesce;

bigoli in salsa, spaghetti grossi fatti a mano con cipolle e acciughe;

bigoli con l’anitra, ragù di anatra con spolverata di formaggio;

risotto de Go, riso con ghiozzo, un pesce tipico della laguna;

scampi alla Busera, piatto tipico dell’alto Adriatico, si dice fosse un piatto recuperato da avanzi di crostacei.

Secondi piatti tipici veneziani

Per quanto riguarda i secondi, l'offerta di pesce (ma anche di carne) è buonissima:

baccalà mantecato;

fegato alla veneziana, con cipolla caramellata;

sarde in saòr, con cipolla e sarde;

schie con la polenta, gamberetti di laguna serviti su polenta bianca;

moeche, granchi verdi di laguna, panati e fritti.

Pasticceria veneziana: i dolci della Laguna

E per finire in bellezza un pranzo a Venezia, non si può non assaggiare i dolci tipici, tra cui:

baicoli, biscotti secchi;

zaeti, biscotti secchi speziati;

fritole veneziane, dolci di carnevale fritti;

bussolà e esse de Burano, ciambelle alla vaniglia.

