A poco meno di due ore di distanza dall'Italia, Vienna è una città dal fascino incredibile che permette a chiunque la visiti di immergersi in un mondo fatto di cultura, musica e tradizioni. Nella capitale austriaca anche la gastronomia gioca un ruolo chiave, se si desidera immergersi nel suo spirito senza tempo, ecco perché abbiamo cercato i piatti tipici della cucina viennese da non perdere assolutamente.

I piatti tipici da assaggiare assolutamente a Vienna

Le tradizioni culinarie di Vienna non hanno le loro radici solo nella vicina gastronomia teutonica, ma grazie alla natura multiculturale della capitale austriaca, che l'ha resa negli anni crocevia di diversi popoli e culture, vanta una selezioni di sapori in grado di sorprendere anche i palati più esigenti.

Cucina boema, ungherese ed ebraica si fondono con la fantasia di chef e cuochi locali che nel corso dei secoli sono stati in grado di creare piatti adatti anche ai raffinati palati degli imperatori austroungarici, come la famosissina torta Sacher, un trionfo di cioccolato e marmellata di albicocche, creato dal pasticcere di cui porta al nome per il principe Von Metternich per cui lavorava.

Per chi non ama il cioccolato la cucina austriaca offre un'ampia varietà di dolci fra cui scegliere, ma uno dei più tradizionali è di certo l'Apfelstrudel ovvero lo strudel di mele, mele dolci aromatizzare alla cannella avvolte in friabile sfoglia.

Vienna offre anche tantissimi piatti salati tradizionali da leccarsi i baffi: oltre alla Wiener Schnitzel, una fettina di vitello impanata e fritta molto simile alla nostra cotoletta alla milanese, possiamo assaggiare il Saftgulasch, spezzatino di manzo e cipolle cotto in lardo con spezie, oppure lo Stephaniebraten, un polpettone di carne il cui ripieno è veramente ricco e variegato. Ce n'è per tutti i gusti!

Lo street food da non perdere a Vienna

Non serve sedersi a un ristorante per gustare le specialità gastronomiche della capitale austriaca: in ogni piazza, strada turistica o quartiere non manca mai almeno un Imbiss (tradotto dal tedesco significa "spuntino"), dei caratteristici chioschi specializzati nella vendita di street food.

In un Imbiss si può trovare davvero di tutto, dai panini con birra, fino a wurstel, affettati, dolci, e caffè. Per chi cerca un posto dove mangiare street food apprezzato anche dai locali i chioschi che tappezzano Vienna sono l'ideale: tra quelli che offrono prodotti di maggiore qualità possiamo trovare Bitzinger, vicinissimo all’hotel Sacher in Albertinaplats e talmente vicino al Teatro dell'Opera da essere spesso tappa di chi si reca a vedere uno spettacolo che spesso si concede proprio lì uno spuntino o un calice di champagne.

Se si cerca invece una selezione più ampia non può mancare una visita al Naschmarkt, il mercato di Vienna dove lo street food regna sovrano tra prodotti locali ed etnici.

Dove mangiare a Vienna spendendo poco

Vienna non è una città molto cara se paragonata ad altre capitali europee, quindi trovare posti dove spendere poco senza per questo lasciarsi sfuggire i piatti più prelibati della tradizione austriaca non è difficile.

Per gustare a poco prezzo piatti tradizionali come gulash, wienerschnitzel, spätzle e tanto altro si può fare tappa da Heindl’s Schmarren e Palatschinkenkuchl, in Grashofgasse 4, dove i piatti dalle porzioni abbondandi costano intorno ai 10€.

Grandi porzioni e buona qualità fanno parte anche del menù, più improntato sulla carne, del ristorante Lugeck, che si trova nella strada da cui prende il nome, e dove è possibile gustare senza spendere una fortuna anche knödel dolci, girelle alla cannella e strudel. Se invece si cercano dolci buonissimi a poco prezzo è d'obbligo visitare le pasticcerie Demel, Gerstner oppure Kurkonditorei Oberlaa.